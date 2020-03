Eden največjih trgovcev in serviserjev zaprl vrata, kaj pa ostali?

Avtomobilski trgovci in predvsem serviserji, ki bi bili lahko vključeni v nabor od danes prepovedanih »nenujnih trgovin«, danes poslujejo zelo različno. Nekateri čakajo pravno tolmačenje vladnega odloka, mnogi trgovci za nujne primere urejajo tudi dežurstva. Kdo lahko nov avtomobil kupi in servisira v Italiji?

Danes je v veljavo stopil vladni odlok o prepovedi »nenujnih« trgovin, ki se neposredno nanaša tudi na poslovanje avtomobilskih centrov. Prodaja novih avtomobilov je zaradi nastalega položaja sicer zastala, še bolj pomembno pa je vprašanje glede delovanja servisnih storitev. Prakse so zelo različne in komur bi se v teh dneh pokvaril avtomobil in bi potreboval nujno popravilo, bo moral pri svojem najbližjem serviserju preveriti možnosti za obisk.

Eden največjih trgovcev zaprl poslovalnice

Danes je vse svoje poslovalnice zaprla družba Porsche Inter Auto, ki sodi med največje avtomobilske trgovce v Sloveniji. Lani so imeli 256 milijonov evrov prometa in skoraj štiri milijone dobička. Zaprli so prodajne in servisne oddelke v lastni mreži, kar pomeni zaprtje prostorov Porsche Ljubljana, Porsche Verovškova, Porsche Maribor, Porsche Ptujska cesta in Porsche Koper.

"Zaprti bomo do preklica," sporočajo svojim strankam in poudarjajo, da je varnost in zdravje njihovih strank in zaposlenih vedno na prvem mestu. Pomoč na cesti bodo po potrebi še naprej izvajali.

"Odločitev o poslovanju sprejemajo posamezni trgovci, ki morajo poslovati skladno z zakonom," sporočajo z družbe Renault Nissan Slovenija. Foto: Ciril Komotar Reakcije na odlok vlade različne, v praksi tudi precej zmede

»Saloni niso v naši lasti in takih odločitev zanje ne moremo sprejeti. Vsak lastnik se sam in v skladu z zakonom odloča o načinu poslovanja v teh razmerah,« so nam sporočili iz družbe Renault Nissan Slovenija, ki je bil lani po prometu celo največji avtomobilski trgovec v Sloveniji.

Avtohiša Malgaj iz Ljubljane je danes še odprta, za jutri informacij o poslovanju za zdaj še nimajo.

Znamka Ford je danes popolnoma zaprla svoj osrednji prodajno-servisni center v Ljubljani – to je Summit Motors, ki je sicer v zasebni lasti.

»Na pravno tolmačenje odloka vlade še čakamo, enako tudi na odločitev naših trgovcev in serviserjev na ta odlok,« nam je povedal Peter Verčič, direktor znamke Suzuki v Sloveniji.

Ob pogovoru z nekaterimi ostalimi trgovci smo ugotovili, da so mnogi svoje prostore zaprli, a ob tem uredili dežurno službo. Ta je usmerjena predvsem na storitve servisov.

Ostale odzive in informacije o poslovanju bomo sproti dopolnjevali.

Med ključne novosti letošnje avtomobilske pomladi sodi novi volkswagen golf. Foto: Gašper Pirman

Kdo je pravno upravičen do nakupa novega avtomobila v Italiji?

Prodajo avtomobilov so v zadnjem obdobju močno omejili tudi v Italiji, ki sicer velja za eno največjih žarišč okužb s koronavirusom. Italija je obenem eden petih največjih avtomobilskih trgov v Evropi, kjer ima sedež tudi mnogo proizvajalcev in dobaviteljev.

Zaradi vsesplošne karantene je le malo Italijanov upravičenih, da zapusti svoj dom in si kupi nov avtomobil. Potrebovali so upravičen oziroma nujen razlog. Po mnenju pravnikov bi bilo to v primeru, če bi posamezniku avtomobil ukradli ali bi bil uničen. Dokler bi imel v lasti avtomobil v delujočem stanju, do nakupa novega ne bi bil upravičen, je pojasnjeval italijanski dopisnik Autonews Europe.

Prvič v svoji 55-letni zgodovini je moral vrata zapreti velik avtomobilski trgovec Autotorino, ki je lani prodal 29 tisoč novih in 22 tisoč rabljenih avtomobilov. Zaposlenih imajo 1.700 ljudi, lani pa so imeli 1,2 milijarde evrov prometa. Njihovi potezi so sledili tudi mnogi drugi avtomobilski trgovci, tudi italijansko podjetje Porschejevega holdinga oziroma Volkswagnovega koncerna.

Servisiranje avtomobilov v Italiji ni prepovedano

Servisiranje avtomobil v Italiji ni prepovedano, saj je vzdrževanje vozil potrebno tudi za podporo dela reševalnih služb, zdravnikov in medicinskega osebja.