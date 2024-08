Ratitovec: pohodniški raj za vse generacije

Ratitovec je priljubljena pohodniška destinacija v Sloveniji, ki ponuja čudovite razglede po Škofjeloškem in Cerkljanskem hribovju. Leži na robu planote Jelovica, med njegovimi vrhovi pa izstopata najvišji vrh Altenmaver in Gladki vrh, cilj številnih pohodnikov, ki se odpravijo na Ratitovec. Na jasen poletni dan je vzpon nanj odlična priložnost za pobeg v naravo in uživanje v svežem gorskem zraku. Z vrha se odpre pogled na Karavanke, Julijske in Kamniško-Savinjske Alpe.

Na Ratitovec se lahko vzpnete iz več smeri. Med najpriljubljenejše spada smer iz Prtovč nad Železniki, od koder lahko opravite tudi krožen izlet. Majhna vasica, ki je na nadmorski višini nekaj več kot tisoč metrov, je izhodišče za eno najkrajših in najlažjih poti na 1642 metrov visok hrib. Pot do vrha vzame približno uro in pol hoje ter je primerna tudi za družine.

Vas Prtovč je dostopna z avtomobilom, pot do tja vodi skozi Škofjo Loko in Železnike, nato sledimo oznakam za Prtovč. Parkirišče je ob cerkvi v vasi, kjer je na voljo celodnevno parkiranje za ceno štirih evrov.

Izbira poti: čez Razor ali čez Povden

Pohod začnemo mimo cerkve in spomenika NOB do začetka vasi, kjer je dobro označeno križišče. Na križišču imamo dve možnosti, strmejšo pot čez Razor ali nekoliko položnejšo čez Povden. Ne glede na to, za katero se boste odločili, boste do Ratitovca potrebovali uro in pol hoje. Mi smo za tokratni izlet izbrali krožno pot.

Za vzpon na Ratitovec smo na križišču nadaljevali rahlo desno v smeri Ratitovca čez Razor. Pot nas je vodila mimo hiš do dobro uhojene poti, ki hitro vstopi v gozd in v poletni vročini ponuja prijeten pohod v hribe.

Od vsega začetka se dobro označena pot vzpenja čez razmeroma strma pobočja. Prvi del poti poteka skozi gozd in se ves čas vzpenja. Po uri hoje pridemo do travnate ravnice, od tu smo nadaljevali naravnost in kmalu prišli na pot, ki je zavila v levo in se strmeje vzpela ter nas pripeljala na travnata pobočja Ratitovca. Tu se je pot položila. Ko smo se približevali vrhu, nas je vodila mimo čudovitih razgledov na okoliške hribe in gore.

Pohod lahko zaključimo pri Krekovi koči, ki je priljubljena točka med pohodniki. Od junija do konca septembra je koča odprta vsak dan. Pohodnike privablja z gostoljubnostjo in domačo hrano. Že ob osmih zjutraj so nas postregli s sveže ocvrtimi in še toplimi flancati.

Razgled z Gladkega vrha

Preden smo zavili na znamenite flancate, smo se vzpeli še na Gladki vrh tik nad Krekovo kočo. Je drugi najvišji vrh Ratitovca in ponuja osupljive panoramske razglede. Do vrha smo potrebovali le pet minut. Z vrha smo občudovali Julijske Alpe s Triglavom, Kamniško-Savinjske Alpe in Karavanke.

Pohod smo od koče nadaljevali desno po nekoliko bolj strmi poti v smeri Gladkega vrha. Z neporaščenega vrha, na katerem je razgledna plošča, se je odprl slikovit razgled na Alpe ter na večji del zahodne in osrednje Slovenije.

Vrnitev v dolino

Za vrnitev v dolino smo se odločili za pot čez Povden, ki je nekoliko položnejša in omogoča prijeten spust do Prtovč. Od koče smo se usmerili desno po široki in položni razgledni poti. Nadaljevali smo po dobro označeni poti, ki mimo strmejših travnatih pobočij in skalnatih stolpičev počasi preide v gozd.

Po slabi uri smo dosegli sedlo Povden, kjer je dobro označeno razpotje. Nadaljevali smo po kolovozu, ki omogoča prijeten spust skozi senčen gozd.

Doživetje za vse generacije

Ratitovec s svojimi prepoznavnimi vrhovi in osupljivimi razgledi pohodnikom ponuja priložnost, da pozabijo na vsakodnevne skrbi ter uživajo v lepotah slovenskega gorskega sveta. Zaradi možnosti izbire različnih poti je primeren za širši krog pohodnikov. Tu se srečujejo različne generacije, od mlajših pohodnikov, ki šele spoznavajo čare planin, do starejših, ki se vračajo po spominih na svoje mladostniške pohode.

Noben pohod ni popoln brez obiska koče. Krekova koča na Ratitovcu je pravo zatočišče za vse, ki iščejo toplino, gostoljubje in okusen obrok po vzponu.

Naj bo Ratitovec vaša naslednja destinacija za izlet v hribe.