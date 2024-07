Na slovenske ceste je v letošnjem letu zapeljal novi Peugeot 3008 , tretja generacija tega, tudi v Sloveniji nadvse priljubljenega vozila. Preizkusili smo verzijo blagega hibrida, ki s pomočjo klasičnega bencinskega motorja in tehnološko dovršenega samodejnega menjalnika z vgrajenim elektromotorjem ter majhno baterijo omogoča združitev dveh svetov – vozniki lahko uživajo v prednostih električne vožnje v mestnem okolju ter obenem izkoriščajo učinkovitost bencinskega motorja na daljših poteh. Gledano v celoti novi Peugeot 3008 prinaša številne izboljšave in inovacije tako v obliki kot v tehnologiji, izjemen vtis pa pušča tudi z izjemno vizualno podobo in všečnimi barvnimi izvedenkami.

Peugeot 3008 velja za pravo prodajno uspešnico francoske znamke, ki je v zadnjih sedmih letih v 130 državah privabila več kot 1.320.000 kupcev, v predhodnih različicah pa je prejel tudi naziva Evropski in Slovenski avto leta. Novinec glede na pretekle rezultate nedvomno vstopa v velike čevlje predhodnikov, pri proizvajalcu pa imajo s tretjo generacijo velike ambicije, sodeč po preizkušenem – upravičeno. Foto: Jan Lukanović V okviru prenove modela 3008 so se pri znamki Peugeot prednostno lotili predvsem njegove sodobnosti, uskladitve dinamičnega dizajna z optimalno učinkovitostjo prek silhuete fastback in inovacij z novo generacijo voznikovega mesta Peugeot Panoramic i-Cockpit®. Tretjo generacijo Peugeota 3008 odlikujejo posodobljena, nova arhitektura, oblika z novim logotipom in naprednejša potniška kabina, avto je precej večji od predhodnika, pa tudi – kot zanimivost – cenejši od starega. Cena za hibridno različico z vstopnim nivojem opreme je 33.650 evrov oziroma 1.500 evrov manj v primeru financiranja. Peugeot je novo generacijo 3008 izdelal na novi platformi STLA medium, ponudba pa temelji na dveh nivojih opreme (Allure in GT) s po tremi opcijskimi paketi za lažjo izbiro in tremi električnimi pogonskimi sklopi (210 KM, 230 KM s podaljšanim dosegom in 320 KM Dual Motor s štirikolesnim pogonom) ter dvema hibridnima pogonskima sklopoma.

(Aero)dinamične linije fastback SUV-ja z mačjo držo

Nova francoska moč je na cestah izredno markantna in zapomnljiva. V prvi vrsti zaradi dizajna in tudi zaradi izredno všečne modre barve, ki zahvaljujoč inovativnim dikroičnim pigmentom prehaja iz modre v zeleno, odvisno od svetlobe in linij karoserije. Avtomobil je videti moderno, športno ter hkrati uporabno in v skladu z zadnjimi oblikovalskimi potezami pri Peugeotu. Avtomobil je med drugim v letošnjem letu vnovič prejel nagrado Red Dot Award za izjemne oblikovalske dosežke.

Gledano v celoti Peugeot 3008 predstavlja koncept, ki na novo odkriva linije izvedenke fastback. Pri francoski znamki so tradicionalni nagib linije fastback na zadnjem delu vozila modernizirali z "lebdečim" spojlerjem. Ta inovativni element je popestril krivuljo karoserije novega vozila in hkrati optimalno izboljšal aerodinamičnost. Razkošen zadnji del novega vozila se ponaša z dinamično obliko, ki jo poudarja simbolična osvetlitev v obliki sledi treh levjih krempljev. Dinamičnost mačjih linij novega vozila gre pripisati tudi uravnoteženim meram vozila (dolžina: 4,54 m, širina: 1,89 m, višina: 1,64 m).

Foto: Jan Lukanović

Pohvaliti velja izčiščeno obliko karoserije, inovativna, profilirana kolesa in visokotehnološki prednji del, ki je oblikovan okoli novega logotipa Peugeot ter zajema novi svetlobni podpis in okrasno masko brez razločne razmejitve, ki jo ustvari zgolj prelivajoči odtenek barve karoserije. Novi 3008 je na voljo v šestih barvah karoserije.

Fotogalerija 1 / 21 / 21

Najboljše iz dveh svetov

Trendovsko obliko nadgrajuje prav tako napredna tehnologija, ki se pri Peugeotu 3008 še posebej odraža pri pogonih. Pomemben steber ponudbe bo nedvomno E-3008, ki ne prisega na kompromise ter ima z večjo baterijo električni doseg v ciklu WLTP kar 680 kilometrov. Avtomobil ponuja izredno dobro električno zmogljivost, njegovo odličnost pa so med drugim prepoznali tudi v letošnjem izboru Poslovni avto leta, kjer si je prislužil laskavi naziv Električni avto leta 2024.

V skladu s strategijo znamke je v ponudbi na voljo raznolika izbira učinkovitih motorjev, brez dizelskega. Namesto tega je Peugeot 3008 hibrid na voljo z inovativno blago hibridno tehnologijo (MHEV), ki ponuja najboljše iz dveh svetov. V mestnih voznih razmerah omogoča, da avtomobil tudi do 50 odstotkov časa deluje izključno na električni pogon, na avtocesti pa sta njegovi odliki izjemna uglajenost in majhna poraba goriva na ravni dizelskih vozil.

Foto: Jan Lukanović

Zmogljivost mehko hibridnega Peugeota 3008 je boljša, saj je klasični bencinski turbo motor podprt z električnim motorjem, ki zagotavlja dodatno moč in navor. Dodatno boste v praksi vozniki blago hibridno tehnologijo cenili tudi zato, ker je vožnja sploh pri nizkih hitrostih veliko nežnejša, še posebej pri manevriranju in pri parkiranju. Elektro pogon lahko pri majhnih hitrostih deluje samostojno, brez klasičnega motorja, zato ima voznik pri speljevanju, na primer na semaforjih v mestih ali pri manevriranju vozila po parkirišču, občutek, kot bi vozil povsem električno vozilo.

Ko vozilo potrebuje več moči, se vključi bencinski motor. Pri dinamični vožnji lahko sodelujeta oba pogona, vedno pa vklopi potekajo samodejno, računalniško, voznik nima pri tem nobenega dela. Pri avtocestnih hitrostih blago hibridni pogon z gorivom varčuje na način, da se delovanje motorja na notranje izgorevanje ustavi, ko voznik pri stalni hitrosti in med upočasnjevanjem ne uporablja stopalke za plin.

Foto: Jan Lukanović

Nova zasnova notranjosti

V notranjosti velja v prvi vrsti izpostaviti lebdeči in ukrivljeni 21-palčni panoramski zaslon, prenovljeno arhitekturno zgradbo in ergonomijo, novi kompaktni volan s stikali na dotik, številna odlagalna mesta in prostoren prtljažnik.

Foto: Jan Lukanović

Ekipe znamke Peugeot so se odločile združiti dva od treh temeljnih elementov voznikovega mesta i-Cockpit®, in sicer instrumentno ploščo v višini oči in veliki sredinski zaslon na dotik. Odslej sta torej vgrajena v ukrivljeni panoramski zaslon, sestavljen iz ene same 21-palčne plošče visoke ločljivosti, ki sega od levega konca armaturne plošče do sredinske konzole. Ta panoramski zaslon resnično lebdi nad armaturno ploščo. Učinek "lebdenja" dodatno poudarja posebna ambientalna osvetlitev na LED-diode, ki je pod zaslonom. Za zagotovitev optimalne ergonomije je 21-palčni panoramski zaslon rahlo ukrivljen proti vozniku, hkrati pa lahko do njega dostopa tudi prednji sopotnik s svoje desne strani.

Na osrednjem delu armaturne plošče so nameščene po meri nastavljive tipke na dotik i-Toggles, ki si jih lahko uporabnik individualno nastavi za hiter dostop do najljubših funkcij.

Foto: Jan Lukanović

Tehnološki in visokokakovostni potniški prostor

Tudi kompaktni volan, ki je že od nekdaj temeljni element voznikovega mesta Peugeot i-Cockpit®, je bil s tretjo generacijo temeljito prenovljen. Zdaj zagotavlja še boljši občutek in udobje pri vožnji. Ohranil je svoje kompaktne mere, vendar je pridobil sodobnejšo obliko. Na kompaktnem volanu so posodobljena tudi upravljalna stikala, ki zagotavljajo optimalno ergonomijo.

Foto: Jan Lukanović

Gledano v celoti potniška kabina novega vozila vsem potnikom ponuja sproščujočo izkušnjo v velikem in dobro osvetljenem prostoru, za volanom se sedi pregledno, pohvalimo pa lahko tudi sedalni del, ki se ponaša z udobjem, s privlačno obliko in vsebuje peno visoke gostote.

Udobje in novosti v notranjosti hitro dajejo občutek, da sedimo v premijskem vozilu, za katerega bi bilo treba odšteti veliko več. Materiali so vrhunski tako na pogled kot tudi na otip. Pohvale vredne so posebne tkanine, ki krasijo armaturno ploščo in obrobe vrat do oblazinjenja, ter tudi kakovostne plastike.

Fotogalerija 1 / 9 / 9

Številna odlagalna mesta in prostornost avtomobila

Pohvaliti velja tudi številna odlagalna mesta in prostornost avtomobila. Sredinska konzola je zračna in izčiščena, tako da omogoča še več prostora za shranjevanje in za potnika na prednjem sedežu, ki ima na voljo še posebej prijeten, široko odprt prostor. V potniški kabini vozila je na voljo 17 različnih odlagalnih mest s skupno prostornino približno 34 litrov: preprosto dostopna površina za brezžično polnjenje telefona na sredinski konzoli, hladilni prostor pod sredinskim naslonom za roke, držalo za očala na strešni konzoli, držalo za skodelice in predal za drobnarije.

Posebnosti fastback linij in zasnove se kažejo tudi pri prostornini prtljažnika. Pri fastbacku 3008 se streha začne lomiti pri stebričku C, zadnje steklo pa se zlije v zadnji spojler. V praksi to pomeni, da je prostora za glavo na zadnji klopi dovolj tudi za tiste višje rasti, obenem pa se zadnja vrata odpirajo skupaj s steklom, do prtljažnika pa se dostopa skozi ogromno odprtino. Ker se zadnja vrata odprejo skupaj z zadnjim oknom, lahko predmete v prtljažnik nalagamo skozi veliko odprtino. S 520 litri uporabne prostornine pod polico za prtljago je prtljažnik novega vozila enako prostoren kot pri njegovem predhodniku. Nova konstrukcijska osnova STLA Medium omogoča enako prostornino prtljažnika ne glede na tip motorja.

Fotogalerija 1 / 8 / 8

Dinamične vozne lastnosti

Občutek za volanom je odličen, kljub "rasti" v proporcih se vozilo na cesti obnaša suvereno in zanesljivo ter gledano v celoti nudi udobno, varno in dinamično vožnjo. Vozilo je dobro in boljše od predhodnikov tudi na področju voznih lastnosti, tudi na račun nove konstrukcijske osnove STLA Medium. Ta zajema povsem novo prednjo in zadnjo premo, ki zaradi svoje zasnove zagotavljata dinamično lego na cesti. K tej dinamičnosti prispeva še arhitektura te konstrukcijske osnove, za katero je bilo uporabljenih zelo veliko lahkih in trdnih materialov in ki je omogočila znižanje težišča vozila po zaslugi idealne postavitve enoslojne baterije čim nižje med kolesi. Foto: Jan Lukanović

Z upravljalnim stikalom na sredinski konzoli lahko voznik izbere enega od načinov vožnje (Normal, Eco in Sport), s katerimi se zmogljivosti vozila idealno prilagajajo voznikom željam in/ali razmeram v prometu. V normalnem načinu elektromotor zagotavlja 140 kW moči, v ekološkem načinu je moč omejena na 125 kW, medtem ko v športnem načinu omogoča polnih 157 kW moči.

Po tehnološki plati je novi Peugeot 3008 naprednejši kot kadarkoli prej, saj vozniku ponuja številne nove varnostne in udobne sisteme. S celovito paleto aktivnih varnostnih sistemov in razširjenimi možnostmi za polsamodejno vožnjo je nadpovprečno poskrbljeno tudi za varnost.

Foto: Jan Lukanović