Začenja se osma sezona akcije Naj planinska koča in prinaša kopico novosti

Siol.net in Planinska zveza Slovenije že osmo leto zapored organizirata akcijo Naj planinska koča, v kateri ljubitelji pohodništva izbirate svojo najljubšo planinsko postojanko. Letošnja sezona bo nekaj posebnega, saj prinaša številne novosti, tako glede grafične podobe kot sistema ocenjevanja. Glasovanje bo trajalo od 30. maja do 5. septembra.

Namen akcije Naj planinska koča je promocija pohodništva na eni strani in s tem spodbujanje k aktivnemu preživljanju prostega časa v naravi ter ozaveščanje javnosti in pohodnikov o odgovornem ravnanju do gorskega sveta in varnem obisku gora na drugi strani.

Osma sezona v znamenju številnih novosti

Poleg nove grafične podobe in do uporabnika prijaznejše zasnove glasovalne aplikacije osma sezona prinaša nekoliko spremenjeno zasnovo glasovanja oziroma ocenjevanja.

Uporabnik bo želeno planinsko kočo lahko ocenil na podlagi treh kriterijev - urejenost, gostoljubje in ponudba.

>>> Za svojo najljubšo planinsko kočo lahko glasujete TUKAJ.

Pri vsakem kriteriju je planinski koči mogoče dodeliti od ene do treh točk, posamezna planinska koča lahko torej od enega uporabnika prejme največ devet točk. Točke se med seboj seštevajo, na koncu pa bosta zmagali planinski koči, ki bosta v skupnem seštevku prejeli najvišje število točk oziroma najvišjo skupno oceno.

In še tretja, prav tako pomembna novost je ta, da lahko en uporabnik za posamezno planinsko kočo glasuje le enkrat med celotnim glasovanjem. Pri tem posamezni uporabnik lahko glasuje za poljubno število planinskih koč.

Tudi letos bosta dve zmagovalki prejeli naziv najboljše

V letošnjem izboru sodeluje 155 planinskih koč, od tega 30 visokogorskih in kar 125 planinskih koč na nižje ležečih predelih.

Čeprav planinskih koč letos nismo posebej ločili glede ne lego, bomo ob koncu, tako kot že vrsto let do zdaj, razglasili dve zmagovalki in podelili plaketo za naj planinsko kočo in naj visokogorsko planinsko kočo.

Letos glasovanje ne bo razdeljeno na predizbor in finalni izbor, temveč bo za vseh 155 planinskih koč mogoče glasovati od začetka do konca glasovanja.

Glasovanje bo potekalo od 30. maja do 5. septembra, ko bomo tudi razglasili zmagovalki.

Lani ste za naj planinsko kočo izbrali Dom na Kofcah ... Foto: Bojan Puhek

... in Krekovo kočo na Ratitovcu. Foto: Bojan Puhek

Posebno mesto bomo namenili kočam s certifikatom Okolju prijazna planinska koča

Letos največji poudarek namenjamo okoljevarstvu in trajnosti, zato se bomo še posebej posvečali tematiki trajnostnega in do okolja prijaznega ravnanja ter nagradili tiste planinske koče, ki imajo certifikat Okolju prijazna planinska koča.

Okolju prijazne planinske koče so tiste koče, ki zagotavljajo do okolja prijazno energetsko učinkovitost ter so zavezane k skrbnemu in celostnemu ravnanju do občutljivega gorskega okolja, njihovi oskrbniki pa si prizadevajo, da bi bili vplivi koče na neokrnjeno naravo in okolje čim manj moteči.

Planinska zveza Slovenije se je zato odločila, da te koče dodatno nagradi, in sicer tako, da ob koncu glasovanja vsem planinskim kočam z veljavnim certifikatom OPPK v letu 2022 prišteje pet odstotkov skupne ocene, ki jo je koča v času akcije Naj planinska koča prejela od glasovalcev.