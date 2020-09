Ljudje imajo vedno prav in tudi tokrat je tako. V šesti sezoni izbora Naj planinska koča ste v finalu najboljše deseterice največ glasov namenili Koči na Kriški gori , ki je zmagovalka v kategoriji visokogorskih planinskih postojank, in Mihovemu domu na Vršiču , ki ste ga ustoličili za zmagovalca kategorije planinskih koč.

Šesta sezona akcije Naj planinska koča, ki jo na Siol.net ustvarjamo skupaj s Planinsko zvezo Slovenije, je dočakala zadnje poglavje. Statistika glasov, ki smo jih opolnoči še zadnjič prešteli, je zgovorna. V akciji, ki je namenjena vsem ljubiteljem pohodništva, planinarjenja, rekreacije in vsem, ki skrbijo za zdrav duh v zdravem telesu, je bilo letos oddanih več kot 67.500 glasov.

V finalu, kamor ste s svojimi glasovi pomagali desetim planinskim postojankam, ste v kategoriji visokogorskih koč oz. koč na težje dostopnem terenu največ glasov namenili Koči na Kriški gori, v kategoriji planinskih koč pa Mihovemu domu na Vršiču.

Koča na Kriški gori

Koča na Kriški gori vas pričakuje 1.471 metrov nad morjem. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Dobra volja in toplina, svoje je dodala še "gujsa" Del oskrbniške ekipe na Kriški gori - Anže in Denis. Foto: Siol.net

"Zmagali smo? Lepo. Glede na to, koliko obiska imamo, tudi rednih planincev, in kakšna ekipa smo, kako delamo ..., menim, da si zaslužimo.

Najpomembnejša je dobra volja in to, da planince sprejmeš na topel način. To si zaslužijo, pri nas so vsi dobrodošli. Pa tudi smeh mora biti vedno prisoten. Verjamem, da je tudi 'gujsa' naredila svoje.

To so ideje, ki pritegnejo, in še kar nekaj jih imamo v glavi, a gremo lepo počasi, da ne bo preveč hkrati," pravi glava oskrbniškega tima - sestavlja ga šesterica - Denis Berra, ki ga je na Kočo na Kriški gori po letih gostinstva v dolini zaneslo pred dvema letoma.

Potrditev, da gredo v pravo smer

Kaj jim pomeni naziv naj visokogorska koča 2020? "To je neko priznanje, da dobro delamo. Iz tega naslova sem naziva vesel, saj vemo, da smo na pravi poti," dodaja Gorenjec, ki vas bo z ekipo na 1.471 metrih pričakal skoraj vse dni v letu. Koča je namreč odprta tudi pozimi, svoja vrata zunaj glavne sezone zaklene le ob ponedeljkih. Nova pridobitev na Kriški gori, ki polni družbena omrežja. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Tudi v Planinskem društvu Križe, ki je lastnik Koče na Kriški gori, so nad priponko naj visokogorska koča navdušeni.



"To je ogromno priznanje za Denisovo ekipo in naše društvo. Sicer pa na Kriško goro ne hodijo več zgolj planinci iz Križ in Tržiča, vedno več jih prihaja iz širše okolice, iz Kranja in Ljubljane oz. kar iz vse Slovenije.



Kaj je Denisova ekipa prinesla v kočo? "Enostavno, elan in prijaznost. Z ekipo obvladajo tudi gostinstvo, poslovni rezultati so zelo dobri. Tudi to, da je koča po novem tudi pozimi odprta vse dni z izjemo ponedeljka, je prineslo veliko obiska. Koča je bila od nekdaj zelo obiskana, zdaj pa je odlično obiskana," se je smejalo predsedniku PD Križe Stanislavu Ficku.

Mihov dom na Vršiču

Mihov dom na Vršiču leži na 1.085 metrih. Foto: Peter Podobnik/Sportida

V kategoriji planinskih koč, dostopnih s prevoznim sredstvom, je priponka Naj pripadla oskrbnikoma, ki dobro poznata recept za naj kočo, Alešu Štefetu in Petri Bratuši. Tandem je za delo v Mihovem domu na Vršiču zagrizel lansko jesen, Štefe pa je pred tem sedem let oskrbnikoval v Valvasorjevem domu pod Stolom, ki je v tem času trikrat postal naj koča.

Kulinarika, urejenost, posluh za planince

"Odlična novica. Malo pa sem presenečen. Že uvrstitev v finale je bila presenečenje, morda še večje. Tukaj sva šele kratek čas, od oktobra lani. Na začetku ni bilo videti, da bodo šle stvari tako hitro v to smer, da bi bili ljudje tako zadovoljni in nam namenili toliko glasov," je ob našem klicu dejal Štefe in na vprašanje, kaj meni, da je prepričalo ljudi, odgovoril: "Spremembe, ki so se v tem kratkem času, odkar sva tu, zgodile v Mihovem domu. Ostala sva na poti, ki sva jo začrtala že v preteklosti. Zelo pomembna je kulinarika, da gostom ponudiva sveže stvari. Brez kakovostnih zvestih dobaviteljev, ki naju zalagajo z odličnimi surovinami, bi težko peljala najino zgodbo o dobri kulinariki naprej, zato se jim zahvaljujem. Ob hrani pa sta pomembna dejavnika urejenost in poznavanje okoliških poti, da znaš svetovati planincem, jim predlagaš ustrezno turo."

Petra Bratuša in Aleš Štefe, ki je bil pred tem sedem let oskrbnik Valvasorjevega doma. Ta je v tem času trikrat prejel naziv naj koča. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Štefe podobno kot ekipa na Kriški gori pravi, da so dobili potrditev, da je smer, proti kateri "plujejo", prava. "Pomeni nama ogromno, ker sva od lanske jeseni res veliko vložila, ves svoj prosti čas, energijo v to, da dom znova dobi ime, da se bodo ljudje radi vračali. Veseli naju, da se to že dogaja. Domačini so spet radi začeli zahajati sem, ljudje, ki so naju prej obiskovali na Valvasorjem domu, tudi radi pridejo, vračajo pa se tudi tisti, ki jih šele spoznavava."

Želijo si, da bi Mihov dom postal ponos Kranjske Gore

"To je odskočna deska, narediti pa moramo še veliko. Prepričan sem, da bomo v sodelovanju s PD Kranjska Gora do naslednje sezone še marsikatero stvar premaknili. Upam tudi na posluh občine, da nam bo priskočila na pomoč, da se bodo stvari odvile v smeri, da bo Mihov dom ponos Kranjske Gore in domačega planinskega društva," upa Tržičan.

Mihov dom spada pod okrilje Planinskega društva Kranjska Gora, ki skrbi še za koči na Gozdu in v Krnici.



"Z novima najemnikoma dobro sodelujemo," je povedal predsednik PD Kranjska Gora Marko Kopač. "Svetujemo, če je mogoče, pomagamo, če ni mogoče, to povemo. Prihod novih najemnikov v Mihov dom pomeni stoodstotno spremembo. Ko sta prišla, smo bili na točki, ko bi nam sanitarna inšpekcija skoraj zaprla kočo. Že pred njunim prihodom smo prenovili kuhinjo in uredili vse, kar je bilo za inšpekcijo spornega. Potem pa sta še nova najemnika delo zagrabila sto na uro. Pod stopnicami sta postavila točilni pult, dom res dobro živi. Že prejšnja najemnika sta znala z ljudmi, Petra in Aleš pa sta v kočo vnesla dodatno toplino," je novo energijo v Mihovem domu pohvalil Kopač.

PZS: Obveza za prejemnike in spodbuda za preostale Miro Eržen, podpredsednik Planinske zveze Slovenije. Foto: Ana Kovač

"Glede na razmere in zelo pozen začetek planinske sezone so bile malenkostno v prednosti lažje dostopne koče, kar pa ne zmanjšuje vrednosti zasluženih priznanj.

Poudarjamo, da ob tem, ko obiskovalci glasujejo za svojo najljubšo kočo, preverjamo tudi preostale pomembne dejavnike, ki vplivajo na poslovanje koče, in tam, kjer je koča v najemu, tudi to, ali najemniki spoštujejo dogovorjene najemne pogoje in druge obveznosti, ki izhajajo iz statusa planinske koče PZS.

Pridobljeno in podeljeno priznanje mora torej biti obveza za prejemnike za nadaljnje dobro delo, za preostale koče pa spodbuda, da temu zgledu sledijo v vseh vsebinah svojega delovanja. Iskrene čestitke letošnjim prejemnikom naziva naj planinska koča in obenem iskrena zahvala vsem, ki so pripomogli k temu nazivu," je ob razglasitvi naj koč povedal podpredsednik Planinske zveze Slovenija Miro Eržen.

