Izbrali ste naj planinsko kočo 2018: presenečenje ali ne?

V četrti sezoni akcije naj planinska koča , ki jo skupaj s Planinsko zvezo Slovenije pripravljamo na Siol.net, ste v kategoriji planinskih koč za zmagovalko ustoličili Valvasorjev dom pod Stolom, v novi kategoriji, v katero smo uvrstili 29 koč 1. kategorije, ki so težje dostopne in imajo zahtevnejše razmere za delo, pa ste za zmagovalko izglasovali Kočo na Klemenči jami pod Ojstrico.

V četrti sezoni akcije Naj planinska koča ste lahko izbirali med 158 planinskimi kočami. Deset ste jih s svojimi glasovi uvrstili v finale izbora. Za naziv naj planinska koča so se poleg Valvasorjevega doma potegovali še Planinski dom na Kalu, na Kumu, Gospodična na Gorjancih in Dom na Kofcah. V kategoriji težje dostopnih koč, ki smo jih s skupnim imenovalcem poimenovali visokogorske, ste poleg Klemenče jame v finale uvrstili še Triglavski dom na Kredarici, Dom Valentina Staniča, Dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti in Krekovo kočo na Ratitovcu.

Če je Valvasorjev dom pod Stolom dokaj pričakovana izbira, pa je zmaga Koče na Klemenči jami pod Ojstrico za marsikoga presenečenje.

Tudi za oskrbnika Rada Novaka, izučenega električarja, ki kar ni mogel verjeti sporočilu našega telefonskega klica. Še posebej zato, ker se je, kot je dejal, v finalu znašel v družbi planinskih velikanov, kot sta Kredarica in Črna prst.

"Lepšega priznanja si ne bi mogel želeti, poleg tega pa je to ena boljših promocij, glede na to, da naša koča ni na Slovenski planinski poti in je zato manj obiskana. A je to pravzaprav tudi naša dodana vrednost, saj kljub naraščajočemu obisku ni tako velikega navala in se lahko posvetiš vsakemu gostu in se z njim pogovoriš o planinskih poteh, drugih kočah, ga obvestiš o vsem, kar ga zanima oziroma mora vedeti," je prve vtise strnil presenečeni oskrbnik.

Rado Novak, oskrbnik Koče na Klemenči jami pod Ojstrico, ki ste jo izbrali za najbolj priljubljeno planinsko postojanko 1. kategorije (težje dostopna in oskrbovana koča), je bil izredno presenečen ob informaciji o zmagi. "Še posebej, ker smo zmagali v družbi velikanov, kot sta Kredarica in Črna prst," je dejal. Foto: Manca Čujež

Osupljiv razgled in skrb za goste

Novak je skrb za Kočo na Klemenči jami pod Ojstrico prevzel pred sedmimi leti. "Deset let sem kot električar delal v tujini in zaželel sem si drugačnega življenjskega sloga," je pojasnil svojo odločitev.

"Oskrbnik moraš biti z dušo in telesom, dokler delaš, ne obstaja nič drugega kot koča in gostje, ki so seveda na prvem mestu. Moraš biti prijazen in jim iti na roko, se jim prilagajti in vzajemno. Pomembna je dobra ponudba - tako okusna hrana kot hladna pijača, ki je ne sme zmanjkati, prav tako pomembno vlogo igrajo čiste sobe, urejena stranišča, vsesplošna higiena. Veliko dodajo tudi dostopnost koče, urejene poti in urejena okolica koče, promocija v dolini, sodelovanje s planinskim društvom ... Če vse to povežeš v zaključeno celoto, je uspeh zagotovljen," je prepričan Savinjčan.

S koče na Klemenči jami se ponuja prekrasen razgled na Ojstrico.

Koča na Klemenči jami stoji na razgledni Klemenškovi planini, od koder se planincem ponuja razgled na vrhove in ostenja nad Logarsko dolino. Najlepši je pogled proti jugu, kjer se vzpenja 2.350 metrov visoka Ojstrica. "Res je, ambient imamo res fantastičen, pa ne da bi mi imeli kaj prstov pri tem, tako pač je. Se pa trudimo, da ljudem ustrežemo," ostaja skromen Novak.

Koča, ki leži v bližini najdebelejšega macesna v Sloveniji, spada pod okrilje Planinskega društva Solčava in je odprta samo v času poletne planinske sezone.

V neposredni bližini, v severozahodni steni Krofičke, je največje navrtano večraztežajno plezališče v Sloveniji, ki privlači vedno več ljudi, pravi Novak. Zaradi bližine severne stene Ojstrice, Strelovca, Planjave in Krofičke je priljubljeno stičišče tudi za alpiniste.

Letos so pred kočo uredili zunanji žar, postavili nove gugalnice in zagotovili še več namestitvenih možnosti za obiskovalce pred kočo.

Prava paša za oči



Ena najbolj vpadljivih znamenitosti na Klemenči jami je lesena gugalnica z izrezljanim orlom na sedalnem delu in panoramo na naslonjalu. Gre za pravo mojstrovino iz macesnovega lesa, ki je delo umetnika z motorno žago Andreja Grudnika. Posnetek, ki so ga objavili na Facebook profilu Carving team Logarska dolina, je postal prava spletna uspešnica.

Sezono rešujejo tuji gostje

Novak priznava, da je bil prvi del letošnje poletne sezone porazen, pa tudi konci tedna so zadnje čase bolj kislo razpoloženi, že dvakrat so denimo morali prestaviti dogodek osvetlitve Ojstrice z baklami, zato so toliko bolj zadovoljni, ker jim sezono rešujejo tuji gostje. Ti se po zaslugi dobre promocije v Logarski dolini, kjer so nastanjeni, do Klemenče jame pogosto odpravijo na izlet.

Razmeroma strma pot do koče povprečno pripravljenemu pohodniku vzame približno uro, kočo pa oskrbujejo s tovorno žičnico.

Vsako leto priredijo osvetlitev Ojstrice z baklami. Letos je bil dogodek zaradi slabega vremena že večkrat prestavljen, a kot pravi oskrbnik, še niso vrgli puške v koruzo. Foto: Facebook

Valvasorjev dom - naziv naj koča že drugič v zadnjih treh letih

Že drugič v štirih sezonah, kolikor akcija Naj planinska koča poteka na digitalnem mediju Siol.net, ste za naj planinsko kočo izbrali Valvasorjev dom pod Stolom, ki spada pod okrilje Planinskega društva Radovljica. Za najljubšo planinsko postojanko so ga planinci izbrali tudi leta 2014, ko je izbor potekal v časniku NeDelo.

Aleš Štefe, oskrbnik Valvasorjevega doma pod Stolom, se veseli že tretjega naziva naj planinska koča. Po sezonah 2014 in 2016 ste jih za najbolj priljubljeno planinsko postojanko razglasili tudi letos. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Oskrbnik Valvasorjevega doma pod Stolom, ki je odprt vse dni v letu, je Aleš Štefe. Oktobra letos bo zaplul že v sedmo sezono oskrbniškega dela.

"Za razliko od nekaterih koč se Valvasorjev dom ne more pohvaliti z razgledom, saj smo v sredogorju, zato se moramo drugače potruditi, da obiskovalci radi prihajajo. Poudarek dajemo kakovostni kulinariki in dobremu počutju tako v domu kot v njegovi okolici. Pozimi je to lažje, saj je veliko drugih koč zaprtih, poleti pa je treba narediti več, da privabimo goste in smo po prometu uspešni tako v osebno zadovoljstvo kot v zadovoljstvo planinskega društva," je povedal Štefe, ki se z ekipo trudi, da bi gostom vedno ponudili kaj novega, se jim približali.

V letošnji sezoni so tako del prenočitvenih zmogljivosti že drugič ponudili na spletni strani Booking.com, kar jim je pripeljalo veliko število gostov iz tujine. Med njimi je bilo največ Nizozemcev, ki so že tradicionalni gostje v tem delu Slovenije, pa Čehi, Madžari, Izraelci, letos so gostili celo goste iz Brazilije, največ so našteli Angležev, Ircev, Škotov.

Valvasorjev dom je priljubljeno izhodišče za vzpon na Stol, Ajdno, Vajnež, turo do Roblekovega doma na Begunjščici, ki mu je naziv naj planinska koča pripadel v lanski sezoni. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Nekateri pridejo k nam brez pričakovanj, želijo si samo prenočiti in potem nadaljevati pot, potem pa zjutraj vidijo, kaj vse ponuja tukajšnja narava, in se odločijo še za skok v hribe. Nekaterim smo kar mi priskrbeli planinsko obutev, nekatere smo napotili v dolino, v specializirano trgovino s pohodniško opremo. Dvakrat se je zgodilo, da so si gostje zaželeli tudi pomoči gorskega vodnika," je našteval Štefe.

"Ko se utrudijo, nekateri celo tako, da ne zmorejo po stopnicah, si privoščijo še obisk Šobca, potem pa spet pridejo k nam. Skratka, zelo pestro."

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Nekatere goste, ki v Slovenijo pripotujejo brez avta, poberejo v dolini, nekateri se z železniške postaje k njim kar sami odpravijo peš. Če uberejo bližnjice, jih čaka približno pet kilometrov dolga pot. "Nekaj gostov je že opozorilo, da na železniški postaji ne morejo shraniti prtljage, saj da je to možno samo na centralni železniški postaji v Ljubljani. Nekateri bi del prtljage radi pustili v dolini, v hribe pa bi vzeli samo najnujnejšo opremo."

Štefeta najbolj veseli povečan obisk družin. "K nam prihajajo za nekaj dni, običajno so to štiridnevne počitnice, in se odpravljajo na okoliške krožne poti."

Foto: Klemen Korenjak

Tako je že v pripravi vodnik krožnih poti, na katere se lahko odpravite z Valvasorjevega doma (od 20-minutnih do takih, ki vas peljejo 37 kilometrov daleč), medtem ko je projekt lesenih hišic v bližini doma zaradi prostora, rezerviranega za heliodrom, še v fazi mirovanja oziroma čakanja na uresničitev.

Zmagovalci akcije Naj planinska koča na Siol.net in PZS:



2015 - Planinski dom na Kumu

2016 - Valvasorjev dom pod Stolom

2017 - Roblekov dom na Begunjščici

2018 - Valvasorjev dom pod Stolom (naj planinska koča)

- Koča na Klemenči jami pod Ojstrico (naj visokogorska koča)

