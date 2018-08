V petkah in obleki na Triglavu: ozadje fotografije, ki je burila duhove

Prejšnjo nedeljo je po družbenih omrežjih zaokrožila fotografija, na kateri dama v rdeči obleki in visokih petah pozira pred enim od najbolj prepoznavnih slovenskih simbolov, Aljaževim stolpom.

Ne, ni šlo za stavo niti za Photoshop niti za nabiranje všečkov, nam je zatrdila glavna protagonistka na fotografiji Renata Preradović. Za kaj natančno pa je šlo?

Z možem se je iz doline Vrata na Triglav podala prejšnjo nedeljo. Foto: osebni arhiv

Petke so stalnica v njenem življenju, zakaj ne tudi na vrhu Triglava?

"Vse skupaj je bil hec z veliko simbolike v ozadju," je povzela Renata.

"Čevlji s petkami so stalnica v mojem življenju, zato ne vem, zakaj si jih ne bi nadela tudi na vrhu Triglava," se je vprašala 32-letnica, ki dela kot vodja enega od ljubljanskih lokalov. "Iz doline Vrata v Mojstrani do Triglava sem se seveda povzpela v gojzarjih," je pojasnila črnolaska, ki se je na streho Slovenije povzpela v družbi svojega moža, znanega triatlonca, ki ima v žepu že kar nekaj uspešnih ironman preizkušenj, tudi na Havajih, kjer poteka svetovno prvenstvo v tej disciplini, Mikijem Konstantinom Preradovićem.

"Z možem sva na Triglavu naredila žur, ljudje so naju fotografirali in se zabavali in to je to," je dejala. V nadaljevanju pogovora je razkrila tudi razloge, ki so vodili do vpadljive fotografije.

Renata in njem mož sta se že lani nameravala povzpeti na Triglav, a sta zaradi nepopolne opreme iz varnostnih razlogov pot predčasno končala. Foto: osebni arhiv

Motivacija in vzporednice s partnerskim odnosom

"Želja, da bi posnela takšno fotografijo, mi je predstavljala motivacijo, da se povzpnem na vrh. Zakaj s petkami v nahrbtniku? Ker se nekatere na prvi zmenek rade odpravimo v petkah," se je namuznila sogovornica, ki pravi, da skozi fotografijo z vrha Triglava lahko potegne vzporednice s svojim osebnim življenjem.

"Tako kot je bil najin odnos z možem že večkrat na preizkušnji, je bila tudi najina pot na Triglav polna preizkušenj. Mož je bil namreč na pol bolan, pa se je vseeno odločil, da se z mano odpravi na vrh. To nama je veliko pomenilo tudi zato, ker sva po kratkem razhodu spet našla skupno pot, ki sva jo kronala s skupnim vzponom na najvišji vrh Slovenije," je povedala Renata, ki je očaka nameravala obiskati že lani, a je nekaj sto metrov pod vrhom zaradi pomanjkljive opreme (bila je brez čelade, samovarovalnega kompleta in plezalnega pasu) iz varnostnih razlogov obupala in se obrnila proti dolini.

Foto: osebni arhiv

Tudi to izkušnjo primerja s svojim zakonom. "Najin drugi poskus vzpona na Triglav, tokrat s popolno opremo in dobro kondicijo, ki sva jo nabirala na drugih vrhovih, kot so Stol, Grintovec, Vogar, Velika planina …, je podoben drugemu poskusu gradnje najinega odnosa. V njem poskušava odpraviti lastne napake, delava na sebi, za najino zvezo sva postavila nove temelje, negujeva vrednote, kot so vztrajnost, odpuščanje in dobra pripravljenost za dosego cilja."

Negativni komentarji?

Preradovićeva, ki se zaveda, da je bila zaradi omenjene fotografije na družbenih omrežjih deležna tudi negativnih komentarjev, med njimi tudi takih, ki so njeno opravo krivili za več nesreč v gorah, poudarja, da se je v atraktivno opravo preoblekla šele na vrhu Triglava in nikakor ne na njegovem izhodišču.