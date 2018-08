Pod Triglavom odkrili razbitine letala in izgubljen helikopterski tovor #foto

Na območju Triglavskih podov danes poteka obsežna čistilna akcija. Številni prostovoljci, alpinisti in gorski reševalci bodo pod okriljem akcije Očistimo naše gore očistili okolico Triglavskega doma na Kredarici in širše območje Triglavskega ledenika. Do zdaj odkrili že smerokaz, izgubljen helikopterski tovor, ostanke razbitin letala, novoletno girlando in še marsikaj.

Akcijo, ki zaradi zahtevnosti terena poteka pod vodstvom alpinistov in gorskih reševalcev Planinske zveze Slovenije in Gorske reševalne zveze Slovenije, vanjo pa so s svojo strokovno pomočjo vključeni tudi sodelavci Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Triglavskega narodnega parka in Arsa.

Foto: Facebook

Posebna čistilna akcija na višini 2.500 metrov poteka v okviru akcije Očistimo naše gore, ki jo že deveto leto organizirajo Zavarovalnica Triglav ter njeni partnerji.

Posebnost akcije je čiščenje Triglavskega ledenika, ta leži pod triglavskim grebenom v zgornjem delu Triglavskih podov, ki vztrajno izginja. Na začetku strokovnih opazovanj leta 1946 je meril 14 hektarjev, ob koncu talilne sezone 2003 pa manj kot hektar. Led, ki ostaja, se spreminja, krči in tanjša, ledenik pa, kot opažajo strokovnjaki, izgublja glavni ledeniški značilnosti: razpoke in premikanje.

Foto: Facebook

Dolga leta stran od oči

S tem ko sneg na Triglavskih podih in v širši okolici Triglavskega doma na Kredarici kopni, na površje prihaja vse, kar se je dolga leta skrivalo pod snegom in ledom.

V številnih primerih sploh ne gre za smeti, ugotavljajo pobudniki akcije, ampak za predmete in opremo, ki so jo planinci med dostopanjem na Triglav izgubili. Bodisi jim je del opreme padel, bodisi jo je z grebena odpihnil veter.

Foto: Ana Kovač

Sodelavci z Geografskega inštituta Antona Melika, ki ledenik proučujejo že več kot 70 let, so na tem območju v preteklosti naleteli že na lično izdelano pohodno palico z vpisano letnico 1924 in fotoaparat z letnico izdelave 1918. Našli so tudi ostanke smučarske opreme (pred leti so na ledeniku organizirali celo smučarske tekme) ter celo ostanke razbitin dveh letal, ki sta trčili v ostenje ledenika.

Foto: Veronika Lavrenčič/Planet TV

Takšni predmeti so izredno dragoceni, saj razkrivajo, s kakšno planinsko opremo so se pohodniki pred stoletjem in več lotevali poti na najvišji vrh Slovenije, so sporočili organizatorji velike čistilne akcije.

Smeti, ki jih bodo sodelujoči v čistilni akciji našli, bo v dolino odpeljal helikopter Slovenske vojske, zbrane odpadke pa bo v dolini prevzela Komunala Bohinj. Prostovoljci so v okviru akcije Očistimo naše gore v zadnjih osmih letih v dolino odnesli že skoraj 30 ton odpadkov.

Foto: Facebook

Morda niste vedeli: Prva pisna omemba Triglavskega ledenika sega v leto 1821, kjer je omenjen "Zeleni plaz", in se nanaša na prvi dokumentirani vzpon na vrh Triglava pred 240 leti oziroma leta 1778.

Ime Zeleni plaz se je ledenika oprijel zaradi lomljenja svetlobe skozi firnov led, eno od vrst ledu na poti preobrazbe snega v ledeniški led, saj daje značilno bledo zeleno barvo.

Preučevanje slovenskih ledenikov je najdaljši znanstvenoraziskovalni projekt na Slovenskem. Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU Triglavski ledenik opazuje že od leta 1946, na ledenik pod Skuto pa je pozoren od leta 1948.

Foto: Veronika Lavrenčič/Planet TV