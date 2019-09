Oskrbnik zmagovalke v akciji Naj planinska koča dobil odpoved #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aleš Štefe, oskrbnik Valvasorjevega doma pod Stolom, trikratnega dobitnika naziva Naj planinska koča (dvakrat na portalu Siol.net) bo z oktobrom ostal brez dela. Ljubitelji Valvasorja so v znak podpore zbrali več kot tisoč podpisov.

Aleš Štefe, oskrbnik Valvasorjevega doma pod Stolom, v preteklosti kar trikrat izbranega za Naj planinsko kočo, bo konec septembra ostal brez dela. Na Planinskem društvu Radovljica so mu marca brez posebne obrazložitve vročili odpoved, s pojasnili glede razlogov pa ostajajo zelo skopi.

Valvasorjev dom pod Stolom je bil v zadnjih sedmih letih, odkar je zanj kot oskrbnik skrbel Aleš Štefe, kar trikrat izbran za naj planinsko kočo. Valentin Rezar, predsednik Planinskega društva Radovljica, pod okrilje katerega dom spada, nam je še leta 2016 zatrjeval, da takega oskrbnika, kot je Štefe, v Sloveniji ni, a je zdaj očitno spremenil svoje mnenje.

Ozadje dogajanja pod Stolom je preverjala Kaja Flisar s Planet TV:

V društvu so Štefetu marca letos vročili odpoved, ki bo začela veljati konec septembra. Takrat bosta oba, Štefe in njegova partnerica Petra Bratuša, ki je zaradi želje po tem, da partnerju pomaga pri gostinskem delu v službi, v javni upravi dala odpoved, ostala na cesti. Kaj bosta počela, ne vesta, delo si želita nadaljevati v planinski koči, najraje na isti, kjer sta ga do zdaj.

Štefe z ekipo ob prejemu nagrade za naziv Naj planinska koča 2018. Foto: Ana Kovač

Štefe ugiba, da so v ozadju zgodbe zasebni interesi, predsednik PD Radovljica pa prav tako ne daje zadostnih odgovorov. Pred kamero ni želel, vztrajal je pri pisnem odgovoru, češ da naj bi Štefe odpoved dobil zaradi različnih pogledov na vodenje doma ter da je čas za novo energijo in nov način sodelovanja.

Valvasorjev dom pod Stolom bo oktobra dobil novega oskrbnika. Foto: Ana Kovač

Medtem so obiskovalci Valvasorja zbrali že 1.125 podpisov peticije za to, da Štefe nadaljuje svoje delo.

Upravni odbor PD Radovljica naj bi novega oskrbnika potrdil prihodnjo sredo.

