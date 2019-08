Nevarnost je odpravljena: priljubljena ferata spet v odličnem stanju

Prejšnji konec tedna so Turistično društvo Dovje Mojstrana obvestili, da je del jeklenice na zahtevnejši ferati Pot mojstranških veveric poškodovan in zato smrtno nevaren. V društvu so napovedali, da se bo odpravljanje težav začelo takoj, ko bo to mogoče. Kot kaže, so uresničili svojo napoved.

Že sinoči so namreč sporočili, da je ferata po zaslugi Mitje Šorna in Braneta Pečarja spet v odličnem stanju.

Šorn, gorski vodnik, ki smo ga na našem portalu gostili lani, nam je povedal, da sta s Pečarjem zamenjala počen del klina in dodala še eno jeklenico in del nad lestvijo dodatno ojačala. Ocenil je, da je bil klin očitno malo nenavadno postavljen, a da ni šlo za nič groznega. Popravilo jima je vzelo uro in pol časa.

