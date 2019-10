Vroče bo! Ko sonce in visoke temperature niso dobra novica. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ta konec tedna bodo v Ljubljani, kjer bo potekal 24. ljubljanski maraton , vladale prave spomladanske temperature. Dežurni meteorolog Andrej Velkavrh napoveduje, da se bo živo srebro v nedeljo okrog 12, 13. ure, ko bodo na progi tekači na 21 in 42 kilometrov, dvignilo čez 20 stopinj Celzija, kar za tekače ni ravno najboljša novica.

24. ljubljanski maraton bodo v soboto ob 10.45 odprli najmlajši, ki se bodo na Lumpi teku preizkusili na 200-metrski razdalji. Sledili bodo teki za šolsko mladino, ki se bodo končali malo pred 17. uro, ko bodo v cilj pritekli dijaki letnik 2001 in 2002.

Ob 17. uri bo na sporedu Fun tek na 3150 metrov, ki je promocijske narave in je namenjen tudi predstavitvi posameznih skupin. Simbolična štartnina (5 evrov) bo namenjena eni od humanitarnih organizacij.

Video: Planet TV

Sonce in temperature nad 20 stopinj Celzija

Večina tekačev bo tekla v sončnem vremenu. Vremenoslovec Andrej Velkavrh napoveduje, da bo megla v Ljubljani vztrajala do 10. ali 11. ure, potem pa naj bi nad Ljubljano odprlo in posijalo sonce, temperature pa naj bi se dvignile do okoli 20 stopinj.

Še topleje, kar vroče, bo v nedeljo, ko bo na sporedu glavni del 24. Volkswagen Ljubljanskega maratona.

Foto: Sportida

Bolje jo bodo odnesli tekači, ki bodo štartali na krajši razdalji ob 8.30. Pričakala jih bo megla in 10 stopinj Celzija, kar je po besedah tekaškega trenerja Petra Kastelica za marsikoga idealna tekaška temperatura.

Bolj bo trda predla tekačem, ki se bodo lotili 21- in 42-kilometrske razdalje. Čaka jih sonce in temperature vse do 22 stopinj Celzija.

Nevarnost pregrevanja!

Zdravnik Peter Radšel, ki bo letos bdel na ekipo zdravstvene pomoči na ljubljanskem maratonu, tekačem svetuje, naj ne preskakujejo vodnih okrepčevalnic, saj bo redna hidracija v nedeljo še kako pomembna.

Kot olajševalno okoliščino navaja dolgotrajnejše obdobje za ta čas visokih temperatur, ki smo jih vajeni in ne bodo predstavljale nekega šoka, bo pa tek, še posebej za tekače, ki se bodo maratona lotili v tekmovalnem, in ne zgolj rekreativnem tempu, dokaj zahteven.

Foto: Vid Ponikvar

Zaradi sončnega in suhega vremena bo verjetno manj drobnih poškodb, predvideva, bodo pa visoke temperature bržkone privedle do več primerov pregrevanja.

"Če je vreme nekoliko bolj vlažno, je izguba toplote manjša, zato je nevarnost pregretja večja, še posebej, če je tekaška motivacija nekoliko pretirana," opozarja Radšel. "Pregretje najbolj učinkovito lahko preprečimo s tem, da med tekom po malem uživamo tekočino in toploto odvajamo s potenjem."

"Za okrepčevalnice je na maratonu dobro poskrbljeno (na maratonski razdalji so razporejene na vsakih pet kilometrov, op. a.), naloga vsakega tekača pa je, da glede na lastne izkušnje tudi med samim tekom spije dovolj tekočine," predlaga Kastelic, ki pa je tudi v visokih temperaturah našel nekaj pozitivnega.

Do zdaj si je naziv najbolj vročega ljubljanskega maratona lastil maraton leta 2005, ko je živo srebro ob sedmi uri zjutraj kazalo že 14 stopinj, ob 14. uri pa se je termometer ustavil pri skoraj 19 stopinjah Celzija (18,8 stopinje Celzija).

Težave s temperaturami, manj težav z opremo

Foto: Bor Slana "Če bodo imeli polmaratonci in maratonci težave z visokimi temperaturami, pa tokrat zagotovo ne bodo imeli težav z izbiro opreme," napoveduje Kastelic, nekdanji atlet, ki danes med drugim deluje tudi kot tekaški trener v podjetju GiBit in predstavnik za odnose z javnostmi pri Atletski zvezi Slovenije.

"Če za ogrevanje še lahko uporabimo zgornji del trenirke ali anorak, pa so za samo tekmo v takšnih pogojih kratke tekaške hlačke in kratka tekaška majica vse, kar potrebujemo.

K sreči smo imeli podobno vreme že v zadnjem obdobju, tako da so naša telesa podobnih temperatur vajena in to ne bo prevelik šok za organizem," ugotavlja Kastelic.

