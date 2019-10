Še naprej bo sončno in toplo, živo srebro vse do 25 stopinj Celzija #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Današnji dan bo sončen in topel. Živo srebro se bo danes povzpelo vse do 25 stopinj Celzija. V petek in soboto se bo obdobje jasnega vremena nadaljevalo, še naprej bo zelo toplo za ta čas, napovedujejo meteorologi z agencije za okolje (Arso).