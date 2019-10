Vreme: ogrelo se bo vse do 26 stopinj Celzija #video

Danes bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne se bo ponekod po kotlinah zadrževala megla. Čez dan se bo ponekod ogrelo vse do 26 stopinj Celzija. V petek, soboto in nedeljo se bo nadaljevalo jasno vreme, še vedno pa bo precej toplo za ta letni čas, pojasnjujejo vremenoslovci z agencije za okolje (Arso).

Nad vzhodno in deloma srednjo Evropo ter nad Balkanom je obsežno območje visokega zračnega tlaka, nad osrednjim Sredozemljem pa ciklonsko območje, ki ne bo vplivalo na vreme pri nas. Od juga k nam doteka zelo topel in suh zrak.

Ogrelo se bo celo do 26 stopinj Celzija

Danes bo pretežno jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih kotlinah marsikje megleno. Čez dan bo predvsem v severovzhodnih krajih in v višjih legah prehodno zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija.

Jasno in toplo vreme se bo nadaljevalo tudi konec tedna. Foto: Getty Images

V petek malenkost manj toplo

V petek bo precej jasno, zjutraj in dopoldne se bo ponekod po nižinah zadrževala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem pa do 25 stopinj Celzija.

Sončen in topel konec tedna

V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo precej jasno vreme. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Še vedno bo zelo toplo za ta letni čas, napovedujejo meteorologi z Arsa.