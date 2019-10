Velike in nepričakovane težave za organizatorje ljubljanskega maratona

Čeprav se od lani lahko pohvalijo s sijajnim rekordom, od letos pa tudi z zlato značko IAAF, so imeli organizatorji ljubljanskega maratona letos precej težav z naborom vrhunskih tekačev in tekačic.

Čeprav se od lani lahko pohvalijo s sijajnim rekordom, od letos pa tudi z zlato značko IAAF, so imeli organizatorji ljubljanskega maratona letos precej težav z naborom vrhunskih tekačev in tekačic. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Lani je zmagovalec postavil izjemen rekord, ki spada med najboljše v zgodovini maratonov, Ljubljana je dobila tudi zlato značko Mednarodne atletske zveze (IAAF), a so imeli organizatorji letošnjega ljubljanskega maratona kljub temu nepričakovano veliko težav pri novačenju vrhunskih tekačev in tekačic. Zakaj je bilo tako in kdo so tisti, od katerih v nedeljo pričakujemo največ?

"Po lanskih fantastičnih dosežkih in ob dejstvu, da smo prejeli zlato značko IAAF, smo se v organizacijo letošnjega maratona podali polni optimizma in bili prepričani, da bo veliko lažje, kot je bilo, a moram na žalost priznati, da smo imeli res veliko težav. Med drugim se je zgodilo tudi to, da nas je na cedilu pustil neki menedžer, ki ga ne bi imenoval. Z njim smo bili dogovorjeni za nastop treh vrhunskih tekačev, vsi so bili s časi okoli 2;05, 2;06, a nato smo avgusta prejeli obvestilo, da jih ne bo. Eden je odpovedal zaradi poškodbe, za druga dva je menedžer našel na desetine izgovorov. Zelo pozno smo se morali podati v lov na nove tekače, a tako hitrih čez noč ni lahko dobiti," je povedal Gabrijel Ambrožič, eden od pomembnejših ljudi pri organizaciji ljubljanskega maratona, ki je že vrsto let zadolžen za novačenje najboljših maratoncev in maratonk.

Lani je imel zelo srečno roko. Zmagovalec Sisay Leme iz Etiopije je z izjemnim rekordom 2;04:58 ljubljanski maraton razvrstil na visoko 11. mesto na lestvici rekordov vseh svetovnih maratonov. Aprila letos je organizatorje največje tekaške prireditve razveselila še novica s sedeža IAAF, pri kateri so ljubljanski maraton uvrstili med tiste z najvišjo, zlato značko, med katere je v letu 2018 spadalo le 42 maratonov na svetu.

Sisay Lema se je z lanskim rezultatom 2;04:58 razvrstil na 84. mesto v zgodovini maratonskih tekov, ob tem pa poskrbel, da imajo boljši rekord od ljubljanskega samo še maratoni v Berlinu, Londonu, Dubaju, Frankfurtu, Chicagu, Tokiu, Amsterdamu, Rotterdamu, Valencii in Milanu. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Pričakovali so, da bo povsem drugače

"Zaradi vsega tega smo pričakovali, da bo letos zgodba nekoliko lažja, a je ravno obratno. Imeli smo res veliko dela, še vedno ga imamo, na cedilu pa nas je kar nekajkrat pustila tudi sreča. Trenutno imamo težave tudi s tem, ker dva Etiopijca ne dobita vizuma za prihod v Evropo in v Adis Abebi čakata, ali bosta sploh lahko prišla. Dokumente smo jima uredili že pred časom, a so se pojavili zapleti. Prepričan sem, da se bodo stvari uredile, saj imamo vse črno na belem, a to so nepotrebni zapleti, ki po nepotrebnem jemljejo energijo nam in njim," je nadaljeval Ambrožič.

"Kot da težav ne bi bilo dovolj, je pred dvema tednoma nastop odpovedala še najboljša tekačica med ženskami, ki se je poškodovala," je še povedal 69-letni priznani atletski funkcionar, ki je moral s seznama nastopajočih črtati Amane Beriso Shankule iz Etiopije, katere osebni rekord 2;20:48 jo uvršča na visoko 44. mesto lestvico najboljših maratonskih dosežkov med ženskami vseh časov.

"Za nameček nam očitno ne bo naklonjeno niti vreme, ki je eden od najpomembnejših dejavnikov, ko beseda nanese na tek na dolge proge. Napovedane so temperature, višje od 20 stopinj Celzija, kar je slabše kot vsak dež ali kaj drugega. Samo še veter je lahko hujši. To so zelo slabe razmere za tek. Upamo lahko le na to, da se bo vremenska napoved spremenila, oziroma na to, da se bo megla čim pozneje dvignila v zrak," je s precej pesimističnimi napovedmi nadaljeval Ambrožič, a nato pogovor vseeno preusmeril na nekoliko vedrejšo stran.

Gabrijel Ambrožič je član organizacijskega odbora in direktorata ljubljanskega maratona, ki je zadolžen za nabor elitnih tekačev. Foto: Vid Ponikvar

Kljub težavam so sestavili precej dobro ekipo

Da bi v Ljubljani zmagovalca dosegla povprečen ali slab rezultat, se ni treba bati. Na štartu bo kar nekaj vrhunskih tekačev in tekačic tako v moški kot tudi v ženski konkurenci. Da bi padel lanski rekord v moški konkurenci, bi se morala zgoditi senzacija, a zato organizatorji merijo na novo rekordno znamko med maratonkami. To je, prav tako lani, z zmagovalnim časom 2;22:58 postavila Kenijka Visiline Jepkesho.

"Kljub težavam smo sestavili precej dobro ekipo. V moški konkurenci merimo na rezultat 2;06, za katerega smo našli primerne tekače in tudi narekovalce tempa. Verjamemo, da so sposobni doseči omenjeni čas. Moram poudariti, da to zanje ne bo samo eden izmed številnih nastopov, ampak so se ti tekači pripravljali samo za nastop na našem maratonu. Ob tem jih tudi redno preverjamo in kaže, da so pripravljeni za tak rezultat. Pri ženskah smo imeli tekačico za čas 2;20, brez katere pa smo ostali, a imamo zato še vedno skupino treh tekačic z osebnimi rekordi 2;22, pa potem eno za 2;24, 2;25 … Skratka, odlične tekmovalke. Pri ženskah merimo na rekord 2;21. Verjamem, da ga bomo dočakali, a saj veste, kako je z maratoni. Marsikaj se mora sestaviti. Upam, da se bo," je za konec še povedal Ambrožič, mi pa smo se sprehodili čez atletske življenjepise najboljših tekačev in tekačic, ki bodo v nedeljo dopoldne tekli po ljubljanskih ulicah.

Med moškimi zmagovalca uglednih evropskih maratonov

Mark Korir je leta 2015 ob zmagi v Parizu tekel 2;05:49. Foto: Reuters Ni dvoma, če boste med maratonci in maratonkami tudi vi, se boste lahko hvalili s tem, da ste tekmovali proti nekaterim vrhunskim atletom in atletinjam. Če boste stali ob progi, pa jim boste lahko ploskali. Komu?

Najhitrejši prijavljeni čas med moškimi ima Kenijec Mark Korir (2;05:49), ki se lahko pohvali z zmagama na dveh zelo močnih evropskih maratonih. Najboljši je bil v Frankfurtu in Parizu.

Malce slabši je osebni rekord za nevsakdanje mladega Etiopijca Kelkileja Gezahegna Woldaregayja (2;05:56), ki se prav tako lahko pohvali z zmago na frankfurtskem maratonu, medtem ko je bil v Rotterdamu tretji, nanizal pa je kar nekaj zmag na spoštovanja vrednih maratonih na Kitajskem. Letos je v Dubaju tekel 2;06:09.

Podoben rezultat (2;06:54) je letos uspel Kenijcu Anthonyju Martimu, zmagovalcu maratonov v Barceloni in Kölnu. Tudi on bo zraven.

Prihaja bronasta s SP in dvakratna zmagovalka Bostona

Pri ženskah je zagotovo največ do zdaj dosegla Sharon Jemutai Cherop, ki je z osebnim rekordom (2;22:28) tudi najhitrejša med prijavljenimi tekmovalkami. Izkušena Kenijka je kar dvakrat zmagala na slovitem bostonskem maratonu, pohvali pa se lahko tudi z zmago v Hamburgu in predvsem s tem, da je medaljo prinesla domov tudi s svetovnega prvenstva. Leta 2011 je bila v Daeguju tretja.

Sharon Jemutai Cherop se lahko pohvali z dvema zmagama na bostonskem maratonu, pa tudi z bronasto medaljo s svetovnega prvenstva 2011 v Daeguju. Foto: Reuters

Letos je sicer tekla precej slabše od svojega najboljšega dosežka izpred nekaj let (2;31:41), zato pa je spoštovanja vreden najboljši letošnji rezultat tisti, s katerim se ponaša Etiopijka Afera Godfay (2;22:41). Dosegla ga je aprila na Kitajskem, ta rezultat pa jo letos uvršča na visoko 31. mesto na lestvici najboljših maratonskih dosežkov v letošnjem letu.

Odlični so tudi dosežki Etiopijke Kuftu Tahir, ki se pri vsega 24 letih lahko pohvali, da je zmagala na maratonih v Lizboni in v Barceloni.

Veliko zmag na velikih maratonih je nabrala Kenijka Bornes Kepkirui Kitur, zelo veliko pa obeta tudi Etiopijka Sentayehu Lewetegn Hailemichael, ki je bila pri vrhu uvrščenih že na nekaj spoštovanja vrednih maratonih, a je stara komaj 23 let.

Najboljši nastopajoči na letošnjem ljubljanskem maratonu:

Maratonci:

Mark Korir

Država: Kenija

Starost: 34 let

Osebni rekord: 2;05:49

Mesto na lestvici vseh časov: 92. mesto

Največji uspehi v maratonih: 1. mesto (Frankfurt 2016), 1. mesto (Pariz 2015), 2x 2. mesto (Seul 2013 in 2018) in 3. mesto (2017).

Letošnji nastopi na maratonih: /

Mesto na lestvici letošnjih rezultatov: /

Kelkile Gezahegn Woldaregay

Država: Etiopija

Starost: 23 let

Osebni rekord: 2;05:56

Mesto na lestvici vseh časov: 102. mesto

Največji uspehi v maratonih: 1. mesto (2018) in 2. mesto (2017) - Frankfurt, 3. mesto (Rotterdam 2018), 2x 1. mesto (Lanzhou, Kitajska, 2018 in 2017), 1. mesto (Hefei, Kitajska, 2016), 1. mesto (Hengshui, Kitajska, 2016), 1. mesto (Chongquing, Kitajska 2016).

Letošnji nastopi na maratonih: 6. mesto v Dubaju (2;06:09) in 8. mesto v Rotterdamu (2;09:03)

Mesto na lestvici letošnjih rezultatov: 37. mesto

Anthony Martim

Država: Kenija

Starost: 32 let

Osebni rekord: 2;06:54

Mesto na lestvici vseh časov: 218. mesto

Največji uspehi v maratonih: 1. mesto (Barcelona 2018), 1. mesto (Köln 2014), 1. mesto (Gradec 2017 in 2015), 2. mesto (Oita, Japonska 2016).

Letošnji nastopi na maratonih: 3. mesto v Barceloni (2;06:54).

Mesto na lestvici letošnjih rezultatov: 60. mesto

Vincent Rono Kenija

Država: Kenija

Starost: 28 let

Osebni rekord: 2;07:10

Mesto na lestvici vseh časov: 253. mesto

Največji uspehi v maratonih: 3. mesto (Eindhoven 2018), 5. mesto (Rotterdam 2019).

Letošnji nastopi na maratonih: 5. mesto v Rotterdamu (2;07:10)

Mesto na lestvici letošnjih rezultatov: 69. mesto

Ezakial Omullo Kenija

Država: Kenija

Starost: 31 let

Osebni rekord: 2;08:55

Mesto na lestvici vseh časov: 630. mesto

Največji uspehi v maratonih: 3x 1. mesto (Varšava 2015, 2016 in 2018) in 2. mesto (2019), 1. mesto (Kigali, Ruanda 2015), 2. mesto (Guangzhou, Kitajska, 2016), 3. mesto (Dunaj 2017).

Letošnji nastopi na maratonih: 2. mesto v Varšavi (2;09:49).

Mesto na lestvici letošnjih rezultatov: 165. mesto

Maratonke:

Sharon Jemutai Cherop

Država: Kenija

Starost: 35 let

Osebni rekord: 2;22:28 (september 2013, Berlin)

Mesto na lestvici vseh časov: 100. mesto

Največji uspehi v maratonih: 3. mesto SP 2011 (Daegu), 2. mesto (Berlin 2013), 2x 1. mesto (Boston 2011 in 2012) in 3. mesto (2013), 1. mesto (Hamburg 2010), 2x 1. mesto (Toronto 2010 in 2012) in 2. mesto (2015), 2. mesto (Frankfurt 2014).

Letošnji nastopi na maratonih: 12. mesto na maratonu v Bostonu (2;31:41).

Mesto na lestvici letošnjih rezultatov: 241. mesto

Afera Godfay

Država: Etiopija

Starost: 28 let

Osebni rekord: 2,22:41 (Dongying, april 2019)

Mesto na lestvici vseh časov: 108. mesto

Največji uspehi v maratonih: 1. mesto (Dongying, Kitajska, 2;22:41), 2. mesto (Lizbona 2017), 4. mesto (Šanghaj 2018), 7. mesto (Rim 2018), 7. mesto (Praga 2015)

Letošnji nastopi na maratonih: 1. mesto v Dongyingu na Kitajskem (2;22:41)

Mesto na lestvici letošnjih rezultatov: 31. mesto

Sentayehu Lewetegn Hailemichael

Država: Etiopija

Starost: 23 let

Osebni rekord: 2;22:45 (oktober 2018)

Mesto na lestvici vseh časov: 112. mesto

Največji uspehi v maratonih: 3. mesto (Rotterdam 2018), 5. mesto (Dubaj 2019), 6. mesto (Frankfurt 2018)

Letošnji nastopi na maratonih: 5. mesto v Dubaju (2;25:59)

Mesto na lestvici letošnjih rezultatov: 83. mesto

Bornes Kepkirui Kitur

Država: Kenija

Starost: 31 let

Osebni rekord: 2;24:19 (maj 2018, Praga)

Mesto na lestvici vseh časov: 202.

Največji uspehi v maratonih: 1. mesto (Praga 2018), 1. mesto (Köln 2016), 2x 1. mesto (Mumbaj 2018 in 2017) in 2. mesto (2016), 2. mesto (Seul 2017), 3. mesto (Hannover 2014), 3. mesto (Osaka 2019).

Letošnji nastopi na maratonih: odstop v Pragi in 3. mesto v Osaki (2,26:01).

Mesto na lestvici letošnjih rezultatov: 84. mesto

Kuftu Tahir

Država: Etiopija

Starost: 24 let

Osebni rekord: 2;24:44

Mesto na lestvici vseh časov: 239. mesto

Največji uspehi v maratonih: 1. mesto (Lizbona 2018), 1. mesto (Barcelona 2019), 2. mesto (Wuhan, Kitajska, 2016), 5. mesto (Hamburg 2018).

Letošnji nastopi na maratonih: 1. mesto v Barceloni (2;24:44).

Mesto na lestvici letošnjih rezultatov: 63. mesto