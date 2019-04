Ljubljanski maraton je postal del elitne svetovne peščice

Z Mednarodne atletske zveze IAAF so sporočili, da so Ljubljanski maraton, največjo tekaško prireditev pri nas, uvrstili med tiste z najvišjo, zlato značko, med katere je v letu 2018 spadalo le 42 maratonov na svetu.

"Predlanskim smo dobili bronasto značko, z lansko izvedbo smo izpolnili kriterije za srebrno, ki jo bomo nosili letos. Ko smo se januarja letos usedli, smo se odločili, da bomo merili na zlato značko," nam je konec oktobra lani, pred 23. Ljubljanskim maratonom v intervjuju zaupal član organizacijskega odbora in tudi član direktorata najbolj množične tekaške prireditve pri nas, priznani atletski funkcionar Gabrijel Ambrožič in napovedal kandidaturo za najvišjo možno maratonsko raven.

Organizatorjem Ljubljanskega maratona, ki bo letos že 24. v nizu na sporedu 27. oktobra, je očitno uspelo.

Z IAAF so namreč sporočili, da so ga uvrstili med maratone z zlato značko. Najvišjo, ki jo podeljujejo pri krovni atletski organizaciji in to storijo vsako leto znova.

V družbi New Yorka, Londona, Tokia ...

Kakšno značko pridobi maraton, je odvisno od številnih organizacijskih podrobnosti, kot seveda tudi rezultatov in množičnosti.

Ljubljanski maraton, ki iz leta v leto pridobiva na veljavi, je tako stopil korak bližje družbi največjih maratonov po svetu. Zlato značko je imelo sicer v letu 2018 42 maratonov po vsem svetu. Med njimi tudi najbolj znani maratoni na svetu, kot so New York, London, Berlin, Boston, Tokio in Chicago.

Foto: vw-ljubljanskimaraton.si