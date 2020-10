Veliko tekačev zadnji teden pred maratonom dela največ napak

Glede priprav na ljubljanski maraton ste naredili, kar ste naredili. V zadnjem tednu si lahko z napačnimi treningi naredite več škode kot koristi. "Tekači, ki še nimajo veliko izkušenj, ravno v zadnjem tednu delajo največ napak. V zadnjem tednu si lahko naredite največ škode, če pretiravate s treningom. Lahko si zelo dobro pripravljen, ampak če zadnji teden pred maratonom slabo načrtuješ treninge, je lahko tudi sama tekma slaba."

"Telo je ustrezno spočiti, nahraniti in ustrezno hidrirati." Foto: Thinkstock

Veliko je tekačev, ki želijo tik pred zdajci oziroma nekaj dni pred maratonom preveriti, ali lahko odtečejo razdaljo, na katero so se prijavili. Napaka. Zadnji teden bi moral biti namenjen aktivni regeneraciji.

In kaj je po besedah Tadeja Kaluže priporočljivo delati zadnji teden pred maratonom? "Telo ustrezno spočiti, nahraniti in ustrezno hidrirati. Pomembno je, da dovolj spiš in da nimaš drugih telesnih naporov. Že v zadnjem mesecu zmanjšujemo količino treninga. To pomeni, da pretečemo manj kilometrov, morda delamo kakšne bolj intenzivne treninge, ampak bolj kratke. Prakse so verjetno tudi drugačne, ampak tako se svetuje tudi v teoriji," je še povedal Kaluža.