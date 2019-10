Goran Janus vstopil v povsem nov svet #video

"Že na začetku sezone mi je avstrijski skakalni trener Andreas Felder, ki je bil pred tem v nordijski kombinaciji, dejal, naj ne bom presenečen, ker sta to dva različna svetova," je glavni trener nordijske kombinacije Goran Janus z besedami avstrijskega strokovnjaka ponazoril, da se je podal v drugačne vode. A je napredek že viden, cilji pa so visoko postavljeni. Sploh, ko beseda nanese na Planico 2023. Kot iz topa je ustrelil medaljo. Ali bo realna, bo pokazal čas, pravi nekdanji prvi mož skokov.

Najuspešnejši slovenski trener Goran Janus je vse od 2011 do 2018 vodil slovensko člansko skakalno reprezentanco. Z našimi orli se je veselil številnih uspehov, zlasti s Petrom Prevcem, ki je bil osrednji protagonist pri pohodu na zmagovalni oder. Po eni lanski sezoni, v kateri je prestal tudi operacijo rame, sicer pa delal v DPNC (Državni panožni nordijski center v Kranju), se je odločil za nov izziv. Ponudili so mu delo glavnega trenerja v nordijski kombinaciji. Ponujeno priložnost je sprejel in se zakopal v delo, ki obsega širšo sliko, kot je le skakalna, saj je ob skokih vključen še smučarski tek. V ekipi je pet mladih fantov, najstarejša sta Vid Vrhovnik in Gašper Brecl, ki sta stara vsega 20 let - slednji bo naslednji mesec. Sistem so postavili na novo, zanima ga pot navzgor. O mestih, nižjih od 30., ne že slišati, kar je dal fantom tudi vedeti. A pretirane izbire tekmovalnega kadra nima. Povrhu vsega lahko Slovenija, za zdaj, na tekmah nastopa le z dvema predstavnikoma, če drugemu sami plačajo nastanitev.

Kako, da ste se sploh odločili za odhod v nordijsko kombinacijo?

Aprila so mi ponudili delo, ker z Mitjo Oraničem niso podaljšali pogodbe. In sem se odločil, da sprejmem izziv.

Vam je manjkalo adrenalina, potem ko ste bili eno leto iz tekmovalnega pogona?

V ozadju ni posebne zgodbe. Enostavno sem videl izziv in se odločil.

Verjetno so vas po odlični epizodi v slovenski skakalni reprezentanci pobarali tudi v drugih državah. Ali je kakšna skakalna nacija potrkala na vaša vrata?

Ni me zanimalo. Pogovarjal sem se, ampak je pri tem ostalo. Doma mi je povsem v redu.

Vid Vrhovnik je skupaj z Gašperjem Breclom najstarejši v reprezentanci, šteje pa le 20 let. Foto: Sportida Za vas je to popolnoma nov svet, pa čeprav so v nordijski kombinaciji prav tako vključeni skoki?

Da, res je. Na začetku sezone sem se na treningu avstrijske reprezentance A pogovarjal z Andreasom Felderjem, ki je bil prej v nordijski kombinaciji. Dejal mi je, naj ne bom presenečen, ker sta to različna svetova.

Ni tako enostavno, kot je videti. Imamo le dva člana. Vid Vrhovnik in Gašper Brecl sta letos prvič v članski konkurenci. Stara sta 20 let. Na državnem prvenstvu smo imeli le dva člana. Preostali so mladinci. Baza je majhna. V reprezentanci imamo pet tekmovalcev. Bil je še Marjan Jelenko, ampak se je avgusta odločil za konec kariere. Z morfologijo se ni mogel več boriti.

Kombinacija skokov in smučarskega teka predstavlja prav posebno prilagajanje. Na eni strani morajo biti tekmovalci skočni, po drugi strani zdržati 10-kilometrsko preizkušnjo s tekaškimi smučmi.

Izziv je, dela je veliko. Vemo, da za teke potrebuješ kilometrino. Fantje so mladi. Proces je. Ne gre z danes na jutri. Paziti morajo tudi na težo, saj so v igri skoki. Po drugi strani potrebujejo energijo za tek. Temu je treba dodati, da se njihova telesa še razvijajo. Zanimivo je. Tudi sam se bom pozimi učil, ko bodo tekaške tekme. Da bomo videli, kje smo, kaj, kje, zakaj.

Ali ste sistem postavili na novo?

Pri skakalcih sem imel v ekipi za kondicijskega trenerja Matjaža Polaka. Zdaj sem ga vključil tudi v naš program. Kdaj skupaj treniramo tudi s skakalno A reprezentanco. Tako so bili zadnjič ob trenerju Gorazdu Bertonclju na treningu Timi Zajc, Peter Prevc, Anže Lanišek in Anže Semenič. Z nami kdaj trenira tudi Jurij Tepeš, ampak je njegovo delo povezano le s Polakom.

Kako si sploh zastaviti cilje? Vendarle imate zelo mlado zasedbo, brez pravih izkušenj. Vid Vrhovnik jih ima tako rekoč edini. V svetovnem pokalu je aktiven od leta 2017, Brecl ima le štiri nastope.

V prvi sezoni bi rad videl napredek na vseh področjih. Fantom sem povedal, da me mesta, slabša od 30., ne zanimajo.

Marjan Jelenko se je letos odločil, da ne bo več nadaljeval kariere nordijskega kombinatorca. Foto: Sportida Glede na to, da imate same mlade fante okoli sebe, ni dvoma o njihovi zagnanosti.

Zelo so pridni, delovni, vendar je treba krivuljo obrniti in vse skupaj okrepiti. Od A do Ž morajo biti predani športu. Tu ni popustov. Vemo, da morajo biti dobri tako v teku kot tudi skokih, pri katerih igra posebno vlogo še morfologija glede na telesno višino. To so stvari, pri katerih še nismo prišli na ti. Težko bi karkoli govoril o ciljih.

Kakšen pristop ste ubrali?

Takšen sem, kot sem bil pri skokih. Nič ni drugače.

Ali so cilji kaj povezani z nordijskim svetovnim prvenstvom, ki ga bo leta 2023 gostila Planica?

Cilj je medalja. Domače svetovno prvenstvo je. Pogoje za delo imamo. Koliko je cilj realen, bomo videli. A mora biti. Pogovarjal sem se Avstrijcem Heinzom Kuttinom, ki trenira Kitajke. Tudi njemu je izziv, da je šel nekaj drugega počet. Dejal sem mu, da imam spet težave z Avstrijci, Nemci, Norvežani. Kdaj se bo to nehalo, sem dodal, in oba sva se nasmejala (smeh, op. a.).

Pri smučarskem teku je zelo pomemben dejavnik oprema, kjer Slovenija nima takšne širine kot najbolj razvite države v nordijski kombinaciji. Že v preteklosti je bilo veliko rečenega na račun tega.

Poleti so bile tekme na rolkah in prav vsi nastopajo z istimi. Organizator jih vsem podeli tik pred štartom. Pozimi je nato zgodba drugačna. Tekaške smuči so svoja zgodba. Ko sem bil še skakalni trener in smo tekmovali v Kuusamu, kjer so bili z nami tudi nordijski kombinatorci, sem videl, koliko tovornjakov opreme pride na tekmo. Potem se vprašaš, kam gre to. Mi smo na drugi strani majhna skupina. Za svetovni pokal imamo kvoto 1+1, kar pomeni, da ima en tekmovalec nastanitev plačano, za drugega moramo poskrbeti mi. V Kuusamo in Lillehammer bo tako potoval le en.

Zanimivo je bilo na poletni tekmi v Klignetnhalu. Ko sem šel na progo, sem imel par rezervnih palic, ker se rade lomijo. Mimo mene je šel predstavnik Nemčije, ki je imel polne roke palic. Povsod po progi so bili in takrat vidiš, koliko ljudi je v ekipi. Pošalil sem se, ali potrebuje še moje (smeh, op. a.).

Ali kaj pogrešate skakalni svet?

Ne.

Janus verjame, da bodo tudi v nordijski kombinaciji prišli lepi časi. Foto: Vid Ponikvar To je bil odločen ne.

Ne, ker so tudi tu skoki in uživam v tem.

Šport pa ni medijsko izpostavljen.

Verjamem, da bo tudi nordijska kombinacija našla svoj prostor, ko bo prišel rezultat. Do takrat moramo delati. Ni bližnjice.

Težava je verjetno tudi v tem, da imate na tekmah le enega predstavnika in tako vse sloni na njem.

Da, to je res. Najmočnejše nacije pridejo s šestimi do osmimi tekmovalci. Poleg tega imajo tudi B-ekipe močne. Pri nas imamo v ekipi dva stara 20, dva 19 in enega 16 let.

Koliko sicer spremljate še smučarske skoke?

Spremljam. Večkrat smo skupaj na treningu. Vidimo se na štadionu v Kranju ali na skakalnici. Zdaj smo bili skupaj v Planici.

Kako na splošno gledate slovenske skoke in razvoj naših orlov?

Ekipa je mlada. Fantje so zagnani. Močni bodo. Timi je konstanten, tu je še Žaba (Anže Lanišek, op. a.), ki je naredil preskok. Veliko je odvisno, kaj se počne novembra pred sezono. Za trenerje je to vedno izziv. Lahko, da je oktober odličen, potem se pa obrne. Težko je napovedovati.

Glede na to, da imajo nordijski kombinatorci več kilogramov od skakalcev, je verjetno razlika na skakalnici in doseženimi metri več kot očitna.

Prevelika …

Verjetno je s prehrano drugače kot pri skakalcih, kjer morajo paziti, kaj jedo, da nimajo preveč kilogramov.

Ko sem bil trener A-reprezentance, skakalci na večerjo niso hodili. Kombinatorcev si ne predstavljam, da ne bi šli na večerjo (smeh, op. a.).

Goran Janus o tem, zakaj gre tudi sam teč na ljubljanski maraton.

Oni so šli denimo na Roglo z rolkami, jaz s kolesom. Prav je, da bom imel več rekreacije. Moram skrbeti za zdravje. Vesel sem, da se lahko rekreiram.

Kot ekipa boste šli celo na ljubljanski maraton. Kakšen poseben razlog, da boste tekli?

Na ljubljanski maraton gremo zaradi druženja, potem ko bomo te dni skakali na ledeni smučini v Zakopanah. Odlično bo tudi občutiti utrip ljubljanskega maratona. Zanimivo bo.

Tudi vi boste tekli. Spoprijeli se boste z 10-kilometrsko razdaljo. Kdo bo še tekel in na kako dolgo traso se bodo podali?

Poleg mene bodo na 10 kilometrov tekli še Vid Vrhovnik, Rok Jelen, Ožbej Jelen in Matic Hladnik. Na 21 kilometrov se bodo podali Gašper Brecl in oba trenerja za teke Anže Obreza in Gašper Berlot. Poleg njiju pa še dva jokerja, bi temu lahko rekel – Robert Kranjec in Jaka Lopatič (smeh – malce se je pošalil z avtorjem intervjuja, ki gre prav tako teč na 21 kilometrov, op. a.).

Kako to, da ste se vi odločili, da boste tekli?

V prvi vrsti gre za druženje, poleg tega tudi, da sebe spravim v pogon. Letos se je veliko treniralo. Tudi sam sem začel več delati na tem. Zanimivo bo.