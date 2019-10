Anže Lanišek zmagal v Klingenthalu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski smučarski skakalci so več kot uspešno sklenili serijo poletnih tekem na plastičnih skakalnicah za poletno veliko nagrado. V Klingenthalu je zmagal Anže Lanišek, ki je prišel na finalu poletne velike nagrade do tretje zmage v karieri. V prvi deseterici sta končala dva Slovenca. Na zadnji preizkušnji sezone je osmo mesto vpisal Timi Zajc. Točke je na 17. mestu vknjižil še Domen Prevc, eno je na tridesetem ujel še Peter Prevc.

Klingenthal je znova pokazal svoj neprijazen obraz. Lani je bila tekma poletne velike nagrade odpovedana, tudi letos ta scenarij ni bil daleč, potem ko je žirija tekmovanja zaradi premočnega vetra najprej odpovedala poskusno serijo, začetek prve pa dvakrat prestavila. Naposled so začeli ob 17. uri, že takoj je bilo jasno, da bo izpeljana le ena serija v konkurenci, še ta je potekala v zelo spremenljivem vetru in z različnih zaletnih mest.

Lanišek tretjič v karieri ugnal vso konkurenco

Timi Zajc je poletno veliko nagrado v skupnem seštevku končal na tretjem mestu. Foto: Matic Ritonja/Sportida Sijajno se je tekma razpletla predvsem za Anžeta Laniška. S 139,5 metra in 137,6 točkami je namreč ugnal vso konkurenco, kar se je zgodilo tretjič v njegovi karieri, dvakrat je bil najboljši pred dvema letoma v Čajkovskem.

Drugo mesto je zasedel Marius Lindvik, ki je ob izjemnem vzgorniku s 148 metri postavil nov rekord skakalnice, a je zbral 136,6 točk, tretji je bil Poljak Piotr Zyla s 135 metri ter 135,6 točkami.

Timi Zajc, najboljši slovenski tekmovalec v tem poletju, je s 129 metri in 124,8 točkami končal na osmem mestu, kar je celo njegova najslabša uvrstitev na njegovi četrti tekmi v tem poletju.

Druge letošnje točke je na 17. mestu pobral Domen Prevc, ki je skočil 128 metrov, zbral pa je 115,8 točk. Eno točko je na 30. mestu s 114,5 metra in 99,1 točkami ujel še Peter Prevc, medtem ko sta Tilen Bartol in Jernej Damjan ostala izven trideseterice.

Poletna VN Kubackemu, Zajc tretji

V skupnem seštevku se je na vrh za novo skupno zmago prebil Poljak Dawid Kubacki s petim mestom na zadnji tekmi, Japonec Jukija Sato, ki je bil 11., je zdrsnil na drugo mesto. Skupno tretji je Zajc, tik pred Rjojujem Kobajašijem.

Laniška je zmaga dvignila na končno 16. mesto, Peter Prevc je 19., Tilen Bartol 21., Žiga Jelar 36., Jernej Damjan 49. in Domen Prevc 53. V pokalu narodov so zmagali Japonci pred Poljaki in Slovenci.

Letošnja poletna velika nagrada se je sklenila. Timi Zajc je dvakrat zmagal, Anže Lanišek enkrat, Slovenija je bila druga na ekipni tekmi v Wisli. Svetovni pokal se bo začel 22. novembra v Wisli.

