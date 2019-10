Na vsaki tekmi, tako posamični kot ekipni, želijo na stopničke #video

Slovenska moška članska reprezentanca v smučarskih skokih že težko pričakuje prve tekme sezone 2019/20, saj bodo šele na prvih resnih preizkušnjah izvedeli, kako uspešne so bile njihove priprave. Trenutno se potijo na kondicijskih treningih in odštevajo dneve do začetka svetovnega pokala, ki bo konec novembra na Poljskem.

"Najljubše vaje nimam, trening je treba opraviti in to je to," je bil kot vselej ekonomičen z besedami v prejšnji zimi najboljši slovenski skakalec na smučeh Timi Zajc, ki je najvišje uvrščeni Slovenec tudi v seštevku letošnje poletne velike nagrade, ta se bo končala v soboto, 5. oktobra, s tekmo v Klingenthalu.

Glavni trener Gorazd Bertoncelj je že zdaj zadovoljen s prikazanim v poletni sezoni, Zajc je skupno tretji, zmagal je na dveh tekmah. "Bilo je bistveno bolje kot preteklo sezono v tem delu priprav," pravi Bertoncelj, zadovoljen s formo svojih varovancev: "Timi je dvakrat zmagal, izkazali pa so se tudi Peter, Tilen in zdajle Lanišek na zadnji tekmi. S temi fanti smo zadovoljni, tudi Domnova forma pa je v porastu."

"Rezerve so povsod po malem"

Peter Prevc: Za zdaj se stvari počasi dvigujejo, žal pa ne morem konec septembra prav veliko povedati, kaj bo to pomenilo za zimo. Foto: Matic Ritonja/Sportida Rezultatov na poletni veliki nagradi slovenski skakalci ne postavljajo v ospredje, tekme so pa vendarle dober pokazatelj pripravljenosti in priložnost, da se oceni stanje konkurence. A smučarski skoki so vendarle tako specifičen šport, da pravega odgovora na vprašanja o pripravljenosti in konkurenčnosti ne bodo dobili vse do konca novembra in prvih tekem svetovnega pokala.

"Rezerve so povsod po malem," o svoji trenutni pripravljenosti pravi Peter Prevc, eden od največjih zvezdnikov slovenskih smučarskih skokov in danes že starosta v reprezentanci. "Zdajle bo v treningih malo več kondicijskega vložka, proti koncu pripravljalnega obdobja pa bomo to spuščali in se bolj posvetili tehniki," še pravi najstarejši od bratov Prevc, vseeno zadovoljen s tem, kako se nadaljuje njegova priprava na zimo: "Za zdaj se stvari počasi dvigujejo, žal pa ne morem konec septembra prav veliko povedati, kaj bo to pomenilo za zimo."

Hitri intervju s Petrom Prevcem: Kdaj se bo vrnil Peter Prevc iz šampionske sezone 2015/16? Nikoli. Težko je zmagati na 15 tekmah v eni sezoni. Če se je to takrat zgodilo sploh prvič v zgodovini, se bo težko še kdaj ponovilo. Pa da bi se ji vsaj približali? Za to se trudim vsak dan. Vsakič ko se zbudim, ko grem na trening, delam za to, da bom med najboljšimi na svetu. Kako se je sploh zgodil takšen padec? Drugo za drugim. Po eni strani veš, da se sposoben velikih stvari, delaš naprej, da se ti ne bi zgodil padec, a narediš stvari isto, pa te trije prehitijo, pa morda malo zagrizeš, pa te še štirje prehitijo … S tem se samozavest skrha, stvari pa gredo navzdol. Razlogi so torej neoprijemljivi? V športu je veliko stvari izmuzljivih. Ni le enega razloga, zakaj padci. Tako kot se za vrhunsko sezono sestavijo skupaj dobre stvari, tako se za slabo sestavijo slabše. Vse skupaj je zagotovo malo tudi psihološko, breme si nalagaš sam, nalagajo ti ga tudi drugi. Se ne umakneš, se ne izoliraš, ne nehaš razmišljati s svojo glavo, potem se pa marsikaj podre … Se je vam vsaj zdaj uspelo malo sprostiti, se izogniti pritisku? Glede na vaše prvo vprašanje, ne. Takšna vprašanja dobivam ves čas in to je svojevrsten pritisk. Jaz se trudim, bom pa zelo težko spet osvojil 15 tekem v eni sezoni. Ampak če se bom uvrstil med najboljše, bo v redu. Foto: Grega Valančič/Sportida Ste spet našli prave občutke? Verjamem, da nas je že marsikdo po tekmah naveličan poslušati, ker govorimo le o občutkih, pa da niso bili dobri občutki v zraku in tako naprej. Ampak so pomembni. Včasih te občutki res tako hecajo, da meniš, da imaš roko povsem ob telesu, jo imaš pa v resnici 20 centimetrov stran od telesa. Ti občutki so pri vas skakalcih v resnici tehnična kategorija, kajne? Gre za natančnost pri odskoku, timing, pravilen prehod v fazo leta ... Skok uspe ali pa se uniči na odskočni mizi. V trenutku moraš vse odlično narediti, ker nato nimaš časa popravljati. Kot bi se usedel za pisalni stroj in v čim hitrejšem času moral napisati celo stran brez napake. To je zelo težko. Pa ste se kdaj približali popolnemu skoku? Zase lahko rečem za enega, da je bil blizu popolnosti. Tistih rekordnih 250 metrov v Vikersundu leta 2015? Da, tisti je bil skoraj popoln. Vam kakšne skakalnice izrazito ne ustrezajo? Na Finskem mi je bilo vedno težko, saj so skakalnice stare. A morda je pri meni zdaj to bolj psihične narave. Velikokrat sem prišel tja in na uradnih treningih in kvalifikacijah bil zelo dober, nato pa na tekmi pogorel. To je edina država, kjer mi še ni uspelo doseči nobenega odličnega rezultata. Bil sem četrti, na stopničkah pa tam še nisem bil.

Zajc si želi veliko stopničk

Timi Zajc: Na letalnicah večjo vlogo igra odskok. Je veliko težje, če te nese daleč, pa je tudi veliko večji užitek. Foto: Grega Valančič/Sportida V prejšnji sezoni je slovenski skakalni voz vlekel Timi Zajc, svetovni pokal je v seštevku končal na devetem mestu. Priprav na novo sezono ni bistveno spreminjal. "Sem napredoval, drugega niti ni bilo pričakovati, vsako leto gre nekoliko na bolje," pravi redkobesedni tekmovalec iz Savinjske doline. "Treniramo bolj po občutku, cilj je, da bi bil boljši kot lansko sezono, kar bi pomenilo, da sem napredoval, da bi bilo veliko stopničk. Tega si želim," dodaja.

Slovenci so lani navdušili tudi na nekaj ekipnih tekmah, kar je dokaz moči reprezentance. V tem pogledu stanje ostaja enako, pravi Anže Lanišek: "Najprej se je sploh treba uvrstiti v ekipo. Ekipa je zelo močna, konkurenčni smo tudi med seboj in treba se bo še kar potruditi." Je pa vzdušje v ekipi odlično. Za zdaj, poudarja najstarejši Prevc: "Ozračje v reprezentanci je, ko ni tekmovanj, super, potem pa je odvisno tudi od tega, kako je komu šlo na določenem tekmovanju."

Dobili smo še enega letalca

V poletih je lani Zajcu konkuriral in ga tudi presegel Domen Prevc, vendarle pa je jasno, da se tudi Timi več kot odlično počuti v zraku. Z njim smo dobili še enega izrazitega letalca, zaljubljenca v polete. "Prvo zmago sem dosegel na letalnici, tako da nekaj mora biti na tem," priznava Zajc, dodaja pa, da je treba za uspešno letenje prihraniti kar največ moči: "Proti koncu sezone me je kondicijsko precej pobiralo, tako da na zadnjih dveh letalnicah nisem bil več v odlični formi. Na letalnicah večjo vlogo igra odskok. Je veliko težje, če te nese daleč, pa je tudi veliko večji užitek."

"Poseben cilj bo novoletna turneja, glavni pa vsekakor svetovno prvenstvo v poletih v Planici ob koncu sezone." Foto: Sportida

Bolj skrbnega upravljanja z omejenimi zalogami energije se je Zajc lotil že v tem pripravljalnem ciklusu: "Ker me je v prejšnji sezoni fizično zelo pobralo, sem letos izpustil več tekem poletnega grand prixa. Želel sem jih še več, saj je od junija do konca marca težko biti na enako visoki ravni. Pri tem je še precej rezerv." Izpuščanje tekem med zimsko sezono pa je že bolj zapleteno vprašanje, še pojasnjuje Zajc: "Če se boriš za globus, je pomembno, da si kar precej zraven. Si pa moraš tudi opredeliti, kaj je pomembneje, zima ali poletje, na koliko tekem je primerno iti poleti in kaj bi radi pozimi."

Bertoncelj izpostavlja novoletno turnejo in SP v poletih

Kako dobro so slovenski skakalci delali skozi poletje in kako uspešno so varčevali z energijo, bo jasno po prvih tekmah svetovnega pokala. Ta se začne z ekipno tekmo, 23. novembra v Wisli na Poljskem. Na vsaki tekmi svetovnega pokala, naj bo posamična ali ekipna, bodo slovenski orli ciljali na stopničke, obljubljajo, njihov trener Bertoncelj pa dodaja: "Poseben cilj bo novoletna turneja, glavni pa vsekakor svetovno prvenstvo v poletih v Planici ob koncu sezone."

