SZS s pozitivnim poslovnim izidom v pričakovanju velikih prvenstev

Minula zima je bila uspešna po zaslugi nosilcev kolajn na svetovnih prvenstvih alpskih smučarjev Ilke Štuhec in Štefana Hadalina, smučarskih tekačic Katje Višnar in Anamarije Lampič, deskarja Tima Mastnaka in Jureta Aleša v telemarku. V svetovnih pokalih pa so tekmovalke in tekmovalci poskrbeli za devet zmag, za pet drugih mest in enajst tretjih mest.

Smučarsko zvezo v prihodnjih letih čakajo še večji izzivi, tudi na domačih tleh. Slovenija bo namreč v naslednjih zimah prizorišče kar treh največjih tekmovanj v zimskih športih. Prihodnje leto, od 19. do 22. marca, bo v Planici svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, od 11. do 21. februarja 2021 bo na Pokljuki svetovno prvenstvo v biatlonu, od 22. februarja do 5. marca 2023 pa bo v dolini pod Poncami svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah.

"Veliko organizacijskega dela je bilo že opravljenega, a z zavedanjem, da je pred nami še kar nekaj poti. Z odločnostjo in izkušnjami, ki jih imamo, bomo te največje dogodke lahko izvedli nemoteno," je prepričan predsednik smučarske zveze, ki ga veseli, da je zveza dobila tudi pozitivno mnenje neodvisnega revizorja za lansko poslovno leto.

Sponzorji prepoznali uspehe

"Tudi na poslovnem delu smo naredili velik korak naprej. Imamo veliko sponzorjev, kar kaže, da so uspehi naših tekmovalk in tekmovalcev zelo prepoznavni. Sledimo novim trženjskim pristopom in razvijamo nove ideje, ki bodo tudi v prihodnje nadgradile možnosti sodelovanja s podjetji in blagovnimi znamkami doma in v tujini. Finančno stanje Smučarske zveze Slovenije je dobro. Sanirali smo že velik del dolga in z aktivnostmi še nadaljujemo," je bil zadovoljen prvi mož krovne nacionalne smučarske organizacije.

Planica bo marca gostila svetovno prvenstvo v poletih. Foto: Vid Ponikvar

Spet smo bili priča izvrstni organizaciji tekem za svetovni pokal v zimskih športnih, ki jih gosti Slovenija. "Tudi po spomladanskih sestankih z Mednarodno smučarsko zvezo (Fis) je jasno, da ostajamo trdno zasidrani v koledarjih tekem svetovnega pokala," je poudaril Smrekar.

Optimizem tudi v nadzornem odboru

Optimizma vodilnih v smučarski organizaciji se je nalezel tudi nadzorni odbor, ki ugotavlja, da je vodstvo SZS v preteklem letu, tudi z upoštevanjem njihovih priporočil, uspešno nadaljevalo z izboljšanjem sistema poslovanja in vodenja.

Poslovni izid preteklega leta je po več letih pozitiven, kar kaže, da sanacija poteka uspešno, pozitivni trend pa se bo nadaljeval tudi letos, je poudaril Benjamin Zagorc, predsednik Nadzornega odbora SZS.

Optimizma vodilnih v smučarski organizaciji se je nalezel tudi nadzorni odbor SZS. Foto: Vid Ponikvar

"Negativni rezultat beležijo še DPNC Kranj, panoga biatlon in Planica, čemur mora vodstvo SZS nameniti dodatno pozornost v nadaljevanju. Prav tako je naprej treba posebno skrb nameniti upravljanju s premoženjem SZS in nadaljnjemu obvladovanju stroškov," so v svojem poročilu opozorili člani nadzornega odbora.

Prav tako pozitivno nadzorni odbor ocenjuje zakonitost dela vodstva SZS. V zadnjem letu je bilo sprejetih več splošnih aktov s področja organizacije, sistemizacije delovnih mest, licenciranja, usposabljanja smučarskih strokovnih kadrov, varstvu osebnih podatkov, etiki, pravicah in dolžnostih tekmovalcev, delovanja posameznih panog in disciplinske odgovornosti, vse upoštevaje nov zakon o športu in druge veljavne predpise. S tem se je po prepričanju nadzornega odbora bistveno dvignila raven delovanja slovenske smučarske zveze.

Člani skupščine so formalno potrdili poročila vodij panog ter smernice za naprej, hkrati pa so tudi določili višino osnovne letne članarine, torej Modre kartice SZS, ki znaša enako kot lani, in sicer 25 evrov.

Tradicionalna predstavitev reprezentanc pred novo tekmovalno zimo bo tokrat na Obali v Kopru, 30. septembra.

Preberite še: