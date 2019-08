Biatlonski spor: Slovenski biatlon obvladuje hobotnica

Vidilni iz klubov Triglav, Ihan in Brdo "nasprotni struji" očitajo, da so jih izigrali.

Omenjeni ne zanikajo, da so bile volitve prejšnji petek pravno pravilno izvedene, vendar "nasprotni struji" očitajo, da so jih izigrali. Jedro spora je upravljanje biatlonskega centra na Pokljuki in predvsem organizacija svetovnih pokalov in svetovnega prvenstva, ki bo med 11. in 21. februarjem 2021 na Pokljuki ter s tem povezanim denarjem in njegovo razdelitvijo.

Predsedniki Triglava Barbič, Ihana Matjaž Pavovec in Brda Anton Vidmar so na novinarski konferenci povedali, da zahtevajo pregleden in neodvisen nadzorni mehanizem za spremljanje organizacije svetovnega pokala in SP. "Če se to ne bo zgodilo, bomo amaterski športni delavci delo končali in vse skupaj predali uradnim organom pravne države. A naša želja je, da se pogovorimo, čeprav na drugi strani nimamo pravega sogovornika," je izpostavil Vidmar in dodal, da v panogi ni vse dobro, kot trdijo na zvezi, "kar kažejo tudi dejstvo, da smo v bližini septembra, pa še niso bile podpisane pogodbe s reprezentanti".

Zahtevajo odstop

"Zahtevamo odstop predsednik zbora za biatlon iz etičnih in moralnih načel, ki so zapisana v vseh aktih SZS. Slovenski biatlon je na najnižji točki doslej in vsako podaljševanje takega stanja bo vodilo le še nižje ... Repinc je le krinka v rokah hobotnice, ki že leta obvladuje slovenski biatlon. Od SZS pričakujemo, da se prekinejo vse aktivnosti s to hobotnico ter da se pripravi način dela, ki bo jasen in transparenten ter v korist športa in ne za bogatenje nekaj posameznikov," je na novinarski konferenci pojasnil Barbič in pred tem na velikem zaslonu pokazal, kaj je mislil z omembo hobotnice.

"Vse se skriva"

"Glava hobotnice je SI Sport iz Šenčurja pri Kranju, ne gre pa brez Športnega društva (ŠD) Pokljuke, članice SZS. Slednja ŠD Pokljuki brez razpisa in pravih kriterijev dodeli organizacijo tekem za svetovni pokal in SP, ŠD Pokljuka in SI Sport pa z medsebojnimi pogodbami nato poskrbita, da je vse skupaj zelo nepregledno, področje mraka. Vse se skriva. V središču SI Sport, ki dobi vse, od trženja, tudi pogodb s tekmovalci, tekme svetovnega pokala in SP, organizacijo in njihovo trženje, tam je tudi vsa administracija in delovanje, direktor SI Sporta (Borut Farčnik, op. STA) pa je tudi direktor hotela Center na Pokljuki," je nanizal Barbič.

Kam gre denar?

Dodal je: "Iz organizacije ene tekme svetovnega pokala gre 120.000 evrov s pogodbo za pomoči reprezentanci, nekaj je namenjeno za pridobitev kandidature, v tujini pa vemo, da so celotni zneski za eno tekmo desetkrat višji. Sprašujemo se, kam gre ta denar. Posameznikom, ni pa prave pomoči reprezentanci, ni zdravnika, ni pravega servisa, pomoči športnikom s štipendijami. Obenem predstavniki klubov delajo zastonj pri organizaciji tekem, tako kot tudi vojska. Tudi ta dela za dobiček nekoga, ne za razvoj športa," je navedel Barbič, ki je na začetku novinarske konference povedal, da povzema vsebino, ki jo je pripravil tokrat odsotni Janez Vodičar.

Slednji je bil maja že kandidat za predsednika slovenskega biatlona, bil pa je med drugim dolga leta tudi tekmovalni direktor Mednarodne biatlonske zveze in še prej prvi mož slovenskega biatlona. Tudi Barbič je že bil predsednik biatlonskega zbora in so mu v začetku maja 2015 klubi izglasovali nezaupnico.

Pritiski vodilnih v zvezi

Letos se je vse skupaj razplamtelo aprila, ko je nekdanji biatlonski reprezentant in olimpijec Marko Dolenc odstopil z mesta predsednika zbora za biatlon. Barbič je dejal, da so potem za 13. april sklicali izredno sejo zbora in potem napovedali volilno skupščino za 22. maja. Pavovec je dodal, da so v nekaj točkah podali program za rešitev težav v biatlonu, predvsem v pomoči klubom, drugačnem proračunu, promocijskih aktivnostih in pridobivanju članov ter s slednjim posledično novih mladih tekmovalcev.

"V volilnem postopku so štirje klubi, poleg Triglava, Brda in Ihana še Loška dolina za predsednika predlagali Vodičarja, ki je starosta biatlona, pozna stroko in delovanje. Na volitvah 22. maja pa naj bi ugotovili nekaj težav z glasovi, nakar so bile volitve prekinjene," je pojasnil Barbič.

Sledili so pogovori, usklajevanja in po besedah Barbiča tudi pritiski vodilnih v zvezi ter Farčnika. Vodičar naj ne bi bil ustrezen kandidat. Nekdanji predsednik kluba Loška dolina Boštjan Bole je ocenil, da so se po njegovem mnenju od 22. maja pa do prejšnjega petka volitve v panogi vlekle tako dolgo zato, da se po njegovem "izsiljenem odstopu" v register vpiše nov predsednik Loške doline, "ki bi nato podprl Repinca."

Vmes se je namreč kot najbolj sprejemljiv kandidat pojavil Barbič, njegovi desni roki bi bila nekdanji biatlonec Tomas Globočnik in Vodičar. "A se je kljub dogovorom 22. julija vnovič pojavilo ime Repinca. Zato pravimo, da smo bili izigrani, saj je vmes Loška dolina na čuden način dobila novega predsednika. In smo se odločili za bojkot petkovih volitev, nismo želeli dati legitimnosti volitvam, ker smo bili v celoti izigrani," je zatrdil Barbič.

