Bauer srebrn na svetovnem prvenstvu na rolkah

It's on! 5 fast paced loops before we'll know the name of the first #SBWCH 🥇 in super sprint pic.twitter.com/8FmZfFn8Dx

Na petkilometrski preizkušnji s štirimi strelskimi postanki (leže, leže, stoje, stoje) v športnem parku Raubiči blizu Minska je Bauer za strelsko brezhibnim Lapšinom zaostal 14,5 sekunde. Ihanec, ki se na novo sezono pripravlja po svojem programu, je zgrešil en strel na zadnjem postanku, pred bronastim Rusom Eduardom Latipovim (dva zgrešena strela) pa je imel dobrih 16 sekund prednosti.

"Deset let nisem tekmoval na svetovnih prvenstvih v letnem biatlonu in nazadnje nisem mogel zmagati, osvojil sem srebrno medaljo, zato sem srečen, da mi je danes uspelo stopiti na najvišjo stopničko," je povedal Lapšin.

"I haven't competed at the Summer Biathlon World Championships for 10 years and last time I couldn't win, I won just a SIlver medal, so I'm very happy to stay on the top of the podium today!" T. Laphin after his 🥇 today at #SBWCH pic.twitter.com/jK7lIwYOyC