Biatlonci v Avstriji brez Faka in svežega upokojenca Drinovca

Slovenska biatlonska reprezentanca je te dni na pripravah v Obertilliachu v Avstriji, tam pa ni njenega najboljšega tekmovalca Jakova Faka, ki si je vzel nekaj očetovskega dopusta, in Mitje Drinovca, ki se je odločil, da bo tekmovalne smuči in puško postavil v kot ter se posvetil študiju. Ženski del reprezentance bo sestavljen iz mladink, nad katerimi bedi Andreja Mali.

Odhod Mitje Drinovca ni edina sprememba v reprezentanci A. Glavnemu trenerju Urošu Velepcu pri strelskem delu treninga letos bolj izdatno pomaga Ljubo Tomažič, ki je bil "v prejšnjih sezonah predvsem strelski svetovalec za vse selekcije, letos pa so ga bolj vključili v delo A-ekipe," kot pravi vodja panoge biatlon pri Smučarski zvezi Slovenije Janez Ožbolt.

Po lanskih nenehnih težavah z zdravjem se je v tej sezoni, kot kaže, pojavila okrepitev na tem področju. Nov obraz v ekipi je namreč fizioterapevtka Ula Hafner, "ki je v ekipo vnesla veliko pozitivne energije, saj je vnesla veliko novih metod in prijemov za pripravo in regeneracijo tekmovalcev," poroča Ožbolt.

Jakov Fak si je vzel nekaj dni očetovskega dopusta. Foto: SZS

Ključni in najnapornejši del priprav

Moška ekipa A s Fakom, Klemnom Bauerjem, Rokom Tršanom in Miho Dovžanom je začela najtežji del priprav na zimo 2019/20, v Obertilliachu "v ključnem delu pripravljalne sezone opravljajo zelo naporne treninge". Prvi blok treninga so opravili na Pagu, kjer so izvajali predvsem daljše treninge na kolesu, sledile so priprave na Pokljuki in Obertilliachu v Avstriji, v juliju še v Hochfilznu, sporoča Ožbolt.

Mitja Drinovec se je tekmovalno upokojil. Foto: Vid Ponikvar "To so priprave z veliko urami treninga v nizkoaerobnem in aerobnem režimu in z kar najbolj pestrim izborom treninških sredstev, kombinirano z razvojem osnovne in specialne moči, dodajamo pa tudi maksimalno moč in nekaj treningov v visokoaerobnem oziroma mešanem režimu. Gre za strelsko zelo obsežen mesec, saj je enoti streljanja v mirnem vedno dodana tudi enota kompleksnega treninga. Bazo tri pa že zaznamujejo tudi treningi v anaerobnem režimu, dodaja se obhodna vadba v moči in povečujemo število strelov v visokem intenzivnostnem območju," je izčrpen vodja panoge.

Pri Faku, Bauerju in Tršanu ni skrivnosti

Klemen Bauer, Rok Tršan in Miha Dovžan dneve preživljajo na tekaških rolkah. Foto: SZS Za ocene pripravljenosti je še prezgodaj, še dodaja Ožbolt, ki je zadovoljen s pristopom tekmovalcev in ga veseli, "da so tekmovalci vse načrtovano opravili tudi doma, prav tako ni bilo težav s poškodbami in boleznimi". Tudi za zastavljanje bolj konkretnih ciljev je še čas, na to bodo ne nazadnje vplivali podatki s testiranj pripravljenost, pojasnjuje Ožbolt, a dodaja: "Če pri Jakovu Faku, Roku Tršanu in Klemenu Bauerju ni treba veliko razmišljati, saj je edini cilj vrhunski rezultat, pa je pri Mihi Dovžanu za podrobnejšo postavitev tekmovalnih ciljev treba iti vsaj še skozi prvo testiranje in avgustovske priprave."

Mladinke na treh frontah

Splošni in nespremenljivi cilj za vsakega tekmovalca pa je seveda "napredek na vseh področjih, ki vplivajo na tekmovalni rezultat". Prav to je glavno vodilo močno pomlajenega ženskega dela reprezentance, ki ga tvorijo mladinke. Njihova trenerja je Andreja Mali, letos pa se ji je v strokovnem štabu pridružil še lanski upokojenec Lenart Oblak. Skrbita za sedem deklet, Urško Poje, Polono Klemenčič, Leo Einfalt, Nino Zadravec, Niko Vindišar, Živo Klemenčič in Tais Vozelj.

Mladinka Nina Zadravec trenira pod vodstvom Andreje Mali. Foto: SZS Tudi dekleta so trenutno na pripravah v Avstriji. "Ekipa trenira skupaj, pozimi pa se bodo razdelili, saj bo del ekipe nastopal na tekmovanjih svetovnega pokala, preostale pa na pokalu IBU ali IBU junior," pravi Ožbolt in razkriva okvirna pričakovanja vodstva panoge: "Cilji za letošnjo sezono so visoki in realni; napredek pri posamezni tekmovalki na vseh ravneh, v svetovnem pokalu redne uvrstitve med dobitnice točk, redno nastopanje z žensko štafeto v svetovnem pokalu, ohranitev trenutne kvote števila tekmovalk v svetovnem pokalu, v mladinski kategoriji pa se uvrščati med najboljše."

Gradi se ekipa za SP leta 2021 na Pokljuki

Če so mladinke že pahnjene v globoko vodo zaradi reševanja slovenske kvote tekmovalk v svetovnem pokalu, pa so mladinci pod vodstvom Janeza Mariča (njegov pomočnik ostaja Jure Ožbolt) osredotočeni na boje s svojimi vrstniki. Dobro delo in napredek so potrdili lani z osvojitvijo štirih medalj na mladinskem svetovnem prvenstvu.

Nekdanja smučarska tekačica Lea Einfalt se je že dodobra udomačila med lovci na smučeh. Foto: SZS "Moška mladinska reprezentanca se ni bistveno spremenila od lanske sezone. Nov član je le Jernej Goropečnik, ki se je v reprezentanco uvrstil iz regijskega centra, od koder se bo tudi v prihodnje zapolnjevalo reprezentančne selekcije. Prvo ime ekipe je prav gotovo Alex Cisar, ki si je po uspešni sezoni vzel nekaj več časa za maturo, ki jo je opravil z odliko. Tudi nekaj drugih fantov je imelo precej šolskih obveznosti, zato so delali po prilagojenem program, medtem ko so Lovro Planko, Matic Repnik, Tilen Gregorka, Blaž Debeljak in Toni Vidmar vse poletje v polnem pogonu in zelo zavzeto trenirajo," sporoča Ožbolt.

V prihajajoči zimi se bodo nekateri že preizkusili v svetovnem pokalu, saj "je treba fante postopoma navajati na večje tekme in obremenitve. Predvsem Alexu bo dana možnost, da nabere potrebne izkušnje na najvišji ravni. Seveda bodo pri tem imeli glavno besedo trenerji, ki bodo presodili, katerih tekem se bo kdo udeležil. Vsekakor se postopoma gradi ekipa, ki bo lahko uspešno nastopala na domačem svetovnem prvenstvu leta 2021 na Pokljuki".

