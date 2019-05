Biatlonci zaradi proceduralnih zapletov še naprej brez predsednika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

kandidata za predsednika sta Janez Vodičar in Božo Repinc

Marko Dolenc je odstopil z mesta predsednika zbora za biatlon pri SZS, v iskanju njegovega naslednika pa je prišlo do manjših zapletov.

Marko Dolenc je odstopil z mesta predsednika zbora za biatlon pri SZS, v iskanju njegovega naslednika pa je prišlo do manjših zapletov. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Glavni problem seje je bila poverilnica glasov biatlonskega kluba Loška dolina. Na seji sta se pojavili dve poverilnici in bržkone sta imela glasove zagotovljena s poverilnicama oba kandidata za predsednika Janez Vodičar in Blaž Repinc. In prav ti glasovi bi bili jeziček na tehtnici pri glasovanju.

Kaj se je zgodilo?

Do zapleta je prišlo po tem, ko je Boštjan Ule, zdaj že nekdanji predsednik kluba, podpisal prvo poverilnico, a je po Ajpesu (Agencija za javnopravne storitve in evidence) še vedno uradni zastopnik kluba. Svojo poverilnico pa je izdalo tudi novo vodstvo kluba. Zaradi nejasnosti pravne podlage in v izogib napaki je Zupan sejo prekinil.

Zbor za biatlon je brez predsednika ostal aprila, ko je dokončno odstopil Marko Dolenc, ki je kot razlog za odstop navedel nesoglasje z določenimi postopki pri organizaciji in delovanju Pokljuke.

Repinc velja za tistega, ki naj bi bil blizu pokljuškim organizatorjem Med novima kandidatoma Blaž Repinc, zdaj že bivši predsednik bohinjskega kluba, velja za tistega, ki naj bi bil blizu pokljuškim organizatorjem, nekaterim sponzorjem in ostalim vodilnim v športnem delu. Janez Vodičar kandidira za predsednika. Foto: Vid Ponikvar Janez Vodičar pa je eden od začetnikov vrhunskega biatlona v Sloveniji, ki je zadevo začel postavljati na noge po olimpijskih igrah v Sarajevu 1984, že kmalu po osamosvojitvi pa je na Pokljuko pripeljal tudi tekme svetovnega pokala. Vodičar je bil od leta 2002 do 2006 dejaven tudi na Mednarodni biatlonski zvezi (IBU). Takrat je kandidiral tudi za predsednika IBU (Mednarodne biatlonske zveze), a dvoboj z Norvežanom Andersom Bessebergom, proti kateremu še vedno poteka preiskava zaradi domnevne korupcije in prikrivanja dopinga, izgubil. Po porazu na volilnem kongresu je nato zapustil delo v biatlonu, letos pa dobil podporo večjih slovenskih klubov - Brda, Ihana in Triglava - za mesto predsednika zbora. Jeziček na tehtnici bi bili v vsakem primeru glasovi Loške doline. Tudi Vodičar poudarja, da ne vidi nobenih nepremostljivih težav pri sodelovanju z organizatorji največjih biatlonskih delavcev v Sloveniji.

Seja je prestavljena do razrešitve zapleta, po mnenju vodilnih v biatlonskih srenji pa to trenutno ne vpliva na delo reprezentanc oziroma nadaljnje prireditve na Pokljuki. Najbolj neposreden je bil na seji s svojo izjavo morda prav Dolenc, ki je poudaril, da se ob zapletu spreneveda vsaj ena vpletena stran.

