Biatlonci iščejo zamenjavo za Dolenca, ta je odstopil zaradi Pokljuke

Janez Ožbolt je tudi v pogovoru za STA še enkrat potrdil, da v biatlonskih vrstah ni prišlo do razdora, saj je bilo očitno, da je Marko Dolenc manjkal na številnih dogodkih med sezono, ki bi se jih glede na funkcijo moral udeležiti. "Osebni razlogi doma in obilo dela v službi," je kot glavna razloga pomanjkanja časa še enkrat navedel Ožbolt.

Janez Ožbolt trdi, da v biatlonskih vrstah ni prišlo do razdora. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Dolenc: Odhajam zaradi organizacije tekem na Pokljuki

"Res imam veliko dela, a stvari so urejene tako, da mi to uspe uskladiti z biatlonom. To ni razlog za moj odhod. Res sem se umaknil iz biatlona, v zadnjem letu sicer še naredil nekatere nujne stvari, odhajam pa zaradi organizacije tekem na Pokljuki. Moji pogledi se s pogledi organizatorjev svetovnega prvenstva, pa tudi svetovnega pokala tako močno razhajajo, da ima smisla, da vztrajam, in zato je prav, da se umaknem," je za STA povedal Dolenc.

Ta je še enkrat poudaril, da njegov odhod nima nikakršne povezave s športnim delom biatlona, organizacijsko, tudi v konceptu razvoja, pa zadeve na Pokljuki vidi drugače od organizatorjev in ocenjuje, da se na Rudnem polju "nekatere zadeve peljejo preveč po domače". "Nekateri ste prav opazili, da me na pomembnejših biatlonskih zadevah ni bilo celo sezono. Umaknil sem se tudi od organizacije svetovnega pokala," je še dejal Dolenc.

Na četrtkovi seji strokovnega sveta za biatlon so bila sprejeta tudi poročila za sezono 2018/19 ter program dela za naslednjo. Tega mora potrditi še Zbor za biatlon.

Uroš Velepec ostaja glavni trener moške biatlonske reprezentance. Foto: Vid Ponikvar

Večjih sprememb v ekipi ni. Uroš Velepec v tem trenutku še išče pomočnika v reprezentanci A, kjer bo do sprememb prišlo tudi v servisni ekipi.

Tekmovalna ekipa ostaja nespremenjena: Jakov Fak, Klemen Bauer, Miha Dovžan, Mitja Drinovec in Rok Tršan. Po prvomajskih praznikih se bodo začeli tudi prvi resnejši treningi in sredi maja sledijo prve obsežnejše priprave.

Trenerka ženske ekipe je Andreja Mali. Ta bo ob Urški Poje, Poloni Klemenčič, Lei Einfalt in Nini Zadravec, ki so že dobile priložnost v svetovnem pokalu, skrbela še za Niko Vindišar, Tais Vozelj in Živo Klemenčič.

Z mladinci, ki so letos z dosežki izstopali na vseh velikih tekmovanjih, pa bo še naprej delal Janez Marič. V ekipi so Alex Cisar, ki bo verjetno dobil priložnost tudi na kateri od tekem svetovnega pokala, Lovro Planko, Anton Vidmar, Matic Repnik, Jernej Goropečnik, Blaž Debeljak in Tilen Gregorka.

Strokovni svet je tudi izbral najuspešnejše tekmovalce v pretekli sezoni. Najuspešnejši klub je Smučarski klub Ihan. V članski konkurenci sta bila za najboljša izbrana Jakov Fak in Urška Poje, najboljša mlada tekmovalca sezone 2018/19 pa sta Alex Cisar in Nika Vindišar.