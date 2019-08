Blaž Repinc, ob bojkotu treh klubov, novi predsednik zbora panoge za biatlon

Blaž Repinc je novi predsednik zbora panoge za biatlon. Repinca, doma iz Bohinjske Bistrice, so navzoči predstavniki šestih klubov potrdili soglasno na petkovi volilni seji zbora panoge. Pred tremi meseci zaradi birokratskega zapleta volitve niso uspele, tokrat vendarle so. A tudi tokrat ni šlo brez zapletov.

Njegov protikandidat Srečo Barbič s podporniki iz treh klubov z največjim številom reprezentantov TSK Triglav, SK Ihan in SK Brdo je namreč sejo bojkotiral. Nesoglasja med klubi so nov črn madež za panogo, ki bo čez leto in pol, med 11. in 21. februarjem 2021, na Pokljuki gostila svetovno prvenstvo.

"Meni je žal, da se nismo športno pomerili in predstavili programov, pa prešteli glasov, ampak njegovih odločitev, ki jih je sam sprejel, ne morem komentirati," je v petek za TV Slovenija po izvolitvi dejal novi predsednik panoge.

V sejni sobi na sedežu Smučarske zveze Slovenije so sedeli le predstavniki šestih klubov z volilno pravico, v rokah so imeli 19 od skupno 34 glasov in prav vse so namenili navzočemu kandidatu.

"Želim dati panogi na voljo svoje zagnanost, delo, nekaj izkušenj, nekaj jih imam, nekaj jih bom pridobil," je še dejal Repinc.

Barbič opozoril na slabo stanje s problemi obremenjenem slovenskem biatlonu

Neuspešni kandidat za predsednika Barbič je sicer v petek pred volilno sejo medijem po elektronski pošti razposlal pismo Farsa volitev, v katerem je opozoril na slabo stanje s problemi obremenjenem slovenskem biatlonu ter na kršitve in izigravanje dogovorov po neuspelih majskih volitvah. Za prihodnji teden je napovedal še novinarsko konferenco, na kateri bodo klubi predstavili "svojo resnico".

Eden izmed sklepov je bil, da naj bi bil prav Barbič edini kandidat za predsednika, Repinc pa je takrat odstopil od kandidature, potem pa se je vnovič potegoval za to mesto. Barbič je sicer pred petimi leti že bil predsednik panoge za biatlon.

Marko Dolenc je aprila dokončno odstopil. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Novi predsednik Repinc je v zvezi s kritikami dejal, da je bil nov postopek kandidatur odprt za vse ter že zaključen, pri omenjenih dogovorih pa ni sodeloval in kaj več ne more komentirati.

"Dejstvo je, da kar nekaj stvari iz tega pisma ne drži. Predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar je poskrbel za to, da so se usedli za isto mizo in da so se začeli pogovarjati v dobro biatlona, ampak ni bilo nikakršnih nepravilnosti s strani SZS," se je za TV Slovenija odzval tiskovni predstavnik zveze Tomi Trbovc.

Zbor za biatlon je brez predsednika ostal aprila, ko je dokončno odstopil Marko Dolenc, ki je kot razlog za odstop navedel nesoglasja z določenimi postopki pri organizaciji in delovanju Pokljuke.

Dolenc je sicer bil tisti, ki je maja 2015 na mestu predsednika panoge zamenjal Barbiča, potem ko so klubi Barbiču izrekli nezaupnico.

Dvaindvajsetega maja letos sta bila na prvem volilnem zboru za biatlon v igri za predsednika dva kandidata Janez Vodičar in Blaž Repinc. A se je seja končala brez epiloga zaradi proceduralnega zapleta.

Kot je potrdil pred petkovo sejo, se bo Repinc zavzemal za ohranitev dosedanjega vodstva zveze in reprezentance, torej z Janezom Ožboltom kot vodjo panoge in Urošem Velepcem v vlogi glavnega trenerja.

