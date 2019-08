Klemen Bauer v Minsku še do druge medalje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Klemen Bauer se je kljub šestim zgrešenim strelom prebil do druge medalje na svetovnem prvenstvu v letnem biatlonu.

Klemen Bauer je z novo izjemno rolkarsko predstavo zaključil nastope na svetovnem prvenstvu v letnem biatlonu v Minsku. Izjemna borba v teku se mu je izplačala in še drugič se je zavihtel na zmagoval n i oder. Zasledovalno tekmo je končal na tretjem mestu.

Klemen Bauer je na letnem svetovnem prvenstvu v biatlonu še drugič stopil na zmagovalni oder. Po odličnem nastopu na super sprintu, kjer je bil drugi, je danes, na svoji tretji tekmi v Belorusiji, z izjemnim tekom prišel do brona. Že včerajšnje odlično izhodišče po sprintu (s tremi zgrešenimi streli je zasedel 6. mesto) je Bauerju dalo spodbudo, da se odlično pripravi na svoj zadnji nastop v Belorusiji in to je tudi storil.

Čeprav je na štirih postankih na strelišču storil kar šest napak, se ni predal. Na roko mu je šlo tudi, da so grešili tudi njegovi konkurenti za visoka mesta. Bauer je tako z odličnim tekom oziroma rolkanjem nadoknadil zamujeno na strelišču in v zadnjih metrih ugnal dvakratnega zmagovalca v Belorusiji Timofeja Lapšina in si priboril še drugo medaljo.

Nenatančnost najboljših iz včerajšnjega sprinta je danes odlično izkoristil Slovak Martin Otcenas, ki je bil le eden izmed dveh tekmovalcev, ki sta zadela vseh 20 strelov, in se je iz 22 mesta povzpel povsem na vrh. Na koncu je za 10 sekund premagal včeraj tretjega Rusa Eduarda Latipova, ki je bil nenatančen petkrat.

Tudi Lapšin je zgrešil petkrat, a je bil Bauer hitrejši v teku in je tako nadoknadil zaostanek iz včerajšnje tekme in zgrešen strel več danes, v zaključnih metrih pa iz sebe stisnil vse in na koncu za Slovakom zaostal malenkost manj kot 15 sekund.

