Primož Peterka se jim skoraj vsak dan smeji #video

V planiškem nordijskem centru sredi avgusta na snegu pod vodstvom Primoža Peterke zavzeto trenira 14 kitajskih deklet, ki bi rade postale smučarske skakalke.

V slabem mesecu dela je napredek viden, vendar je pred njimi še dolga pot, če bodo kdaj želele postati športnice, ki bi konkurirale za nastop v svetovnem pokalu.

Nastali bosta dve skupini

"Glede na to, da so fizično dobro pripravljene, smo se osredotočali na občutke, drsenje, sneg, skakalnico, rolerje in tekaške smuči. Ker to zdaj potrebujejo. Torej osnove, kot sta ravnotežje in koordinacija. Da vidijo, kaj skoki sploh so in kam stremimo," je v pogovoru za Planet dejal Primož Peterka.

V veliko pomoč sta mu Andraž in Manja Pograjc. Oba sta nekoč skakala, zato se spoznata na tovrstno delo. Naloge imajo razdeljene, v ekipi pa vlada pozitivna energija: "Dobrodošlo je, ker smo trije. Zelo kmalu bomo naredili dve skupini, ker pač enostavno ene punce hitreje napredujejo kot druge. Da se bodo tiste, ki so sposobnejše, hitreje razvijale."

Izbirali med 77 dekleti, imele so prav poseben test Peterka, Jelko Gros in doktor Bojan Jošt so pred časom odpotovali na Kitajsko v Hangčou, kjer so s 77 dekleti opravili testiranja. Večinoma so se ukvarjala z odbojko ali bila vpeta v kakšen drug šport, za smučarske skoke pa sploh še niso slišala. Vsa dekleta, ki so bila na testiranju, so morala opraviti tudi preizkus hrabrosti. Njihova naloga je bila skočiti z 2,5- in petmetrske višine. "To je bila posebna zgodba. Kitajska plavalna pismenost ni tako visoka kot v Sloveniji, ko zna praktično vsak plavati. Več kot 80 odstotkov testiranih deklet ni znalo plavati, ampak so vseeno skočila v vodo. Z reševalci smo jih potem odpeljali na suho. Pri tem testu jih je nekaj odpadlo. Tiste najboljše smo tako testirali še pri hrabrosti. Tam se je videlo, kakšno željo imajo," je pred časom razložil Gros, ki je bil prav tako v Hangčouju, od koder prihaja tudi Alibaba.

Uporabljajo tudi roke, a se zavzeto učijo angleščino

Vsi skupaj so še vedno nastanjeni v Kranjski Gori, a naj bi se preselili v Podkoren, kjer bo njihov domicil. Dekleta, ki so stara med 12 in 17 let, imajo učiteljico za angleščino, ves prosti čas pa izkoristijo za učenje.

"Sicer imamo še dve prevajalki. Ena je iz Slovenije, druga iz Kitajske. V veliko pomoč sta nam, saj tako vemo, o čem govorijo, kadar nas ni zraven. Uporabljajo pa se tudi roke," se je zasmejal slovenski skakalni šampion.

Skušala pokazati, da je utrujena

Ker so nove v skakalnem športu, so tudi trenutki, ob katerih nihče ne more ostati resen. Vendarle so še nekoliko nerodne, saj osvajajo skakalne prvine: "Skoraj vsak dan se jim smejim. Pred dnevi mi je eno dekle, ki ne zna prav veliko angleško, nekaj pokazalo in mi ni bilo jasno, kaj želi. Bila je utrujena in je to pokazala tako, kot da je zaletena muha na vetrobranskem steklu in smo se še pol ure zatem vsi smejali."

Zanimivo je to, da bodo imeli 11. oktobra v Planici kitajsko državno prvenstvo. Pomerili se bodo na 45-metrski skakalnici. Za zdaj še nobena od skakalk ni spoznala tako velike skakalnice.