Na Češkem vse v znamenju Slovenk, Križnarjeva do premierne zmage

Že po polovici finalne tekme poletne velike nagrade za skakalke v češkem Frenštatu, ki je potekala v okrnjeni konkurenci, je kazalo na slovenski uspeh. Nika Križnar je po prvi seriji zasedala drugo mesto, pred njo je bila le Nemka Juliane Seyfahrt, Urša Bogataj je držala tretje mesto, na petem in šestem pa sta bili Špela Rogelj in Maja Vtič. Precej spremenljivo prvo serijo, skakalke so skakale s štirih različnih zaletnih mest, je Jerneja Brecl končala na 18. mestu, Katra Komar pa na 21.

V finalu so Slovenke uprizorile eno boljših predstav v zadnjem obdobju. Komarjeva je s 95 metri in 188,3 točkami zadržala 21. mesto, Breclova je s 101 metrom in 201,6 točkami skočila na 13. mesto, kar je že napovedovalo naslednje skoke. Vtičeva je s 94.5 metri in 221,6 točkami pridobila eno mesto in je z naskokom postavila rezultat zadnjega obdobja s 5. mestom, tik pod zmagovalni oder se je zavihtela tudi Rogljeva, ki je v finalu pristala pri 93.5 metrih, zbrala pa je 223,1 točk.

Bogatajeva je nato s 96 metri skočila na tretje mesto. Na vrhu sta ostali le še Križnarjeva in Seyfahrtova, precej bolje pa se je skoz izšel Slovenki. Pristala pri 100,5 metrih, kar je bilo za Nemko neulovljivo. S tem si je Križnarjev priborila premierno zmago med elito svetovnega skakanja.

Urša Bogataj je končala na tretjem mestu, v skupnem seštevku poletne velike nagrade pa ji je pripadlo četrto. Foto: Grega Valančič/Sportida

Križnarjeva izenačena s Takanašijevo, a skupna zmaga Japonki

Z zmago, drugimi stopničkami na treh letošnjih tekmah se je po številu točk tudi izenačila na vrhu skupnega seštevka, a je zmagovalka postala Sara Takašani, ki je dobila obe prehodni tekmi. Japonka je tako dobila še sedmo izvedbo poletne velike nagrade. Skupno četrta je Bogatajeva s 160 točkami.

Preberite še: