Nenavadna nesreča olimpijske prvakinje

Nič kaj prijetne novice prihajajo iz Skandinavije, kjer se nad norveški skakalni tabor še naprej zgrinjajo črni oblaki. Nova osmoljenka je aktualna olimpijska in svetovna prvakinja ter zmagovalka svetovnega pokala zadnjih dveh let Maren Lundby. Na treningu v Lillehammerju se ji je pripetila nenavadna nesreča.

24-letnica se je pripravljala na skok, pred katerim je želela znižati zaletno rampo. "Držala sem se zaletišča, nato pa mi je spodrsnilo, izgubila sem tla pod nogama. Močno je deževalo, tako da je bila smučina razmočena, Kar naenkrat sem ležala na hrbtu in drsela po skakalnici. Poskušala sem narediti vse, da bi se ustavila pred koncem odskočne mize, a mi ni uspelo, tako da sem padla prek mize. Padla sem na eno nogo oziroma kolena in nato močno udarila z glavo. Še dobro, da sem nosila čelado," je dogodek opisala nesrečna športnica.

Norvežanka je padla, še preden je bila pripravljena na skok. Želela je znižati zaletišče, a izgubila ravnotežje in tla pod nogama. Foto: Sportida

Pretres možganov, močno potolčeno koleno

Po prvih informacijah se Norvežanka pri padcu ni resneje poškodovala. "Za zdaj so dejali, da sem utrpela pretres možganov in močno potolčeno koleno. Opravili bodo tudi magnetno resonanco, da bi izločili še kakšno poškodbo. Upam na najboljše," je dejala Lundbyjeva.

"V vseh teh letih sem na skakalnicah videl že marsikaj, a nihče ne pričakuje, da se bo zgodilo kaj takega. Zdaj je v najboljših rokah. Verjamem, da se bomo vsi iz tega nekaj naučili in da bo Maren kmalu spet na skakalnici," pa je dogajanje komentiral športni direktor Clas Brede Bråthen.

Lundbyjeva bo izpustila finale velike poletne nagrade, kar pomeni, da si je Sara Takanaši že zagotovila prvo mesto.

Serija negativnih dogodkov

Vikingi so imeli že v zadnji sezoni precej težav s poškodbami in boleznimi. Danielu-Andreju Tandeju so diagnosticirali Stevens-Johnsonov sindrom, ki pri bolniku povzroči luščenje pokožnice od usnjice ter vrhnjice sluznic, čemur sledi vdor mikroorganizmov. Slednji se je po vrnitvi nato poškodoval in moral izpustiti svetovno prvenstvo.

Anders Fannemel je le eden od norveških osmoljencev. Julija si je poškodoval kolenske vezi in moral prečrtati novo sezono. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Skupil jo je tudi eden največjih osmoljencev Andreas Stjernen, ki je še pred koncem lanske sezone napovedal konec kariere. Tik pred njim je zaradi kopice poškodb tekmovalne smuči v kot za vselej postavil tudi Kenneth Gangnes. Sredi julija nova smola, nekdanji svetovni rekorder Anders Fannemel si je v pripravah na novo tekmovalno obdobje poškodoval koleno, se odpravil na operativni poseg in prečrtal tekmovanje v 2019/20.

Norvežane pa je pretreslo tudi priznanje nekdanjega odličnega skakalca Bjoerna-Einarja Romoerna, da se bojuje z rakom.

