Zajc se je vrnil in spet ugnal vso konkurenco

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski smučarski skakalec Timi Zajc je zmagovalec posamične tekme poletne velike nagrade v Courchevelu. To je druga zmaga Zajca v tej poletni sezoni na tekmah grand prixa. Na odru za zmagovalce sta se mu pridružila Norvežan Robert Johansson in Japonec Naoki Nakamura. Slovenski uspeh je s četrtim mestom dopolnil Tilen Bartol, ki je zmagovalni oder zgrešil za 0,6 točke. Do točk je od šesterice varovancev Gorazda Bertonclja s 25. mestom prišel še Domen Prevc.