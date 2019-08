Presečnik za desetinko pred Grilcem, Križnarjeva vrnila Bogatajevi

Na Ljubnem ob Savinji so smučarji skakalci in skakalke v nedeljo opravili še z drugo tekmo pokala FIS. Tokrat sta obe zmagi ostali doma.

Prvi so s tekmo opravili skakalci, na štartu so bila zapisana kar 104 imena. Po prvi seriji je vodil včeraj drugi, Tjaš Grilc, ki pa se mu je največja zmaga v karieri na koncu izmuznila za desetinko točke. S 85 in 91,5 metri je zbral 240,5 točk, desetinko več pa s 87 in 91 metri Jernej Presečnik, ki je tako po Planici lani, ko je zmagal na tekmi alpskega pokala pozimi, prišel še do druge zmage na mednarodni ravni. Tretje mesto je tudi danes zasedel Američan Casey Larson z 235,9 točkami.

Med deseterico je od naših končal še Mark Hafnar na 8. mestu, Lovro Kos je bil 11., Aljaž Osterc, Ernest Prišlič, Cene Prevc, Jaka Hvala in Lovro Vodušek so se zvrstili na mestih od 19. do 24., točke sta pobrala še Rok Oblak na 27. in Rok Masle na 28. mestu.

Jernej Presečnijk je za desetinko točke premagal Tjaša Grilca. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Križnarjeva v finalu vrnila Bogatajevi

Dvoboj za zmago v ženski konkurenci sta znova uprizorili Urša Bogataj in Nika Križnar, ki sta vnovič močno odstopali od konkurentk. Po prvi seriji je vodila včerajšnja zmagovalka Bogatajeva, imela je 3,1 točke prednosti pred reprezentančno kolegico. V finalu je Križnarjevi uspel skok dneva, dolg 92,5 metrov, Bogatajeva pa je znova pristala pri 91 metrih in je zaostala za 8,7 točk.

Tretja je bila tokrat Jerneja Brecl s 188,2 točkami, sicer šesta po prvi seriji, četrta pa Katra Komar, tretja po prvi seriji. Križnarjeva in Bogatajeva sta skakali s treh naletnih mest nižje od konkurentk.

Tekmo sta danes izpustili Špela Rogelj in Maja Vtič, točke pa so pobrale Lara Logar na 9., Pia Mazi na 10., Ana Jereb na 14., Nika Vetrih na 20. in Jerneja Repinc Zupančič na 23. mestu.

Prvi del poletnega pokala FIS se bo čez dva tedna zaključila v Pjongčangu, že naslednji teden pa najboljše skakalce in skakalke čaka nova preizkušnja poletne velike nagrade v Courchevelu, na sporedu pa bodo tudi tekme celinskega pokala.

