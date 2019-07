Primož Peterka uživa kot še nikoli: dogovoril se je s Kitajci

Primož Peterka, Jelko Gros in doktor Bojan Jošt so pred časom odpotovali na Kitajsko v Hangzhou, kjer so s 77 dekleti opravili testiranja. Večinoma so se ukvarjala z odbojko ali bila vpeta v kakšen drug šport, za smučarske skoke pa sploh še niso slišala. "Z njimi smo opravili takšna testiranja, kot jih imajo slovenski skakalci. Izbrali smo jih 15, vendar starši ene niso dali dovoljenja, tako da jih je v Sloveniji zdaj 14. Dekleta so zelo skočna in so vse presenetila. Tudi na snegu se znajdejo, pa čeprav so ga v Planici v petek zjutraj šele prvič videla," je poln elana razlagal Peterka.

Dekleta so rojene med letoma 2002 in 2006, z njimi pa bo delal vsaj tri leta. "V kitajski provinci so se odločili, da bi imeli žensko skakalno ekipo. Nastanjeni smo v Kranjski Gori, v prihodnje pa se bomo preselili v hišo v Podkornu. Pogoji za trening so v Planici najboljši. Boljših, kot jih imamo pri nas, ni. Cilji so visoki, o njih pa ne bi zdaj govoril."

V Slovenijo prihaja tudi kitajski kuhar, pomagata mu Andraž in Manja Pograjc

A ne bo sam, ko bo delal z dekleti. V pomoč mu bosta nekdanja skakalca Andraž Pograjc in njegova sestra Manja. "Zelo sem zadovoljen z njima. V veliko pomoč sta. Trenutno nam pomagata še dve prevajalki, da se lažje sporazumevamo. Dekleta se bodo ob športu intenzivno učila angleškega jezika. Pravzaprav so se že začela, da bo komunikacija kar se da hitro na pravi ravni. K nam bo prišel še kitajski kuhar," pravi dvakratni dobitnik velikega kristalnega globusa.

Izkušenj iz ženskih skokov ima veliko, saj je že leta 2011 začel delati v ženski članski A-reprezentanci. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Šole v Slovenji ne bodo obiskovale, saj bodo študij opravljale na daljavo, za kar bodo potrebovale red in disciplino. Primož se zaveda, da se bo pojavilo tudi obdobje domotožja, zato bodo dekleta dvakrat na leto obiskala svoje družine. Aprila, ko bo konec sezone, bodo za en mesec odpotovala na Kitajsko, nato pa se vrnila v Slovenijo in nadaljevala trdo delo.

Začeti s skakalnimi osnovami

"Dela je veliko, za zdaj v tem uživam, kot še nisem nikoli," je vidno zadovoljen Peterka, ki dnevno z dekleti opravi od dva do tri treninge, hkrati pa se zaveda, da bo moral dekleta naučiti vseh skakalnih osnov.

Njegova trenerska kariera se je začela leta 2011, ko je bil pomočnik Matjaža Triplata v ženski skakalni reprezentanci, nato je deloval pod okriljem Jožeta Berčiča in nazadnje pri Stanetu Balohu.

Ko je na čelo A-reprezentance prišel Zoran Zupančič, zanj ni bilo več prostora. Skupaj z Balohom sta v sklopu priprav na nordijsko svetovno prvenstvo 2023, ki ga bo gostila Planica, prevzela delo v Državnem panožnem nordijskem centru (DPNC) v Kranju. Njuno delo je bilo povezano z mlajšimi, neuveljavljenimi skakalci.

V karieri je bil tudi pomočnik Staneta Baloha. Foto: Vid Ponikvar

V začetku letošnjega leta je prišla ponudba iz Turčije, ki jo je junak novoletne turneje iz leta 1997 sprejel. S skakalci je delal do konca sezone, nato pa ni bilo več zanimanja za nadaljnje sodelovanje. "Nisem več pri Turkih, nisem podaljšal pogodbe," je pred časom dejal Peterka.

Zdaj je tako spet zajadral v ženske skoke, v katerih je kot trener delal največ časa, svoje znanje in izkušnje pa bo prenašal na kitajska dekleta.