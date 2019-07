Prevc in Jelar na drugi tekmi dneva tik pod stopničkami

Schlierenzauer je skočil 105 in 98,5 metra in mu je za zmago zmanjkalo pol točke, tretji je bil še en Nemec Richard Freitag s 103,5 in 97,5 metra dolgima skokoma.

Jelar (103,5/96,5 m) je bil po prvi seriji sedmi in je napredoval za dve mesti, še bolj pa je svojo uvrstitev popravil Prevc. Imel je 14. izhodišče prve serije s 100,5 metra, v drugi seriji pa je bil s skokom 101,5 metra najboljši in je prišel tik pod stopničke.

Zadovoljna po napornem dnevu z dvema tekmama

"Danes je bil kar dolg dan, dve tekmi v enem dnevu, kar se mi do zdaj prav velikokrat še ni zgodilo. Skoki so bili kar na visokem nivoju. V prvi seriji posamične tekme sem naredil manjšo napako na mizi, a sem v drugi seriji poskusil nadoknaditi kar se je dalo in na koncu sem prilezel kar zadovoljivo visoko," je dan opisal najstarejši Prevc.

"Sem zelo zadovoljen z izkupičkom v Hinterzartnu. Nekako sem izpolnil svoje cilje. Na tekmi mešanih parov sem mogoče skočil malo slabše, a sem se nato iz tistih napak dobro zbral za posamično tekmo. Zdaj grem z dobrimi občutki naprej, vsekakor pa so rezerve še prisotne. Predvsem v sami plovnosti, saj skačem s krajšimi smučmi kot prej," je bil zadovoljen mladi Jelar.

Le dva slovenska finalista

V finalu sta bila le dva Slovenca, Rok Justin je z 31. mestom drugi nastop zgrešil za dve desetinki točke.

Skupno je po dveh tekmah poletne velike nagrade prvi Geiger s 140 točkami, drugi je Timi Zajc, zmagovalec prve tekme v Wisli, ki danes ni nastopil (100 točk), tretji pa Schlierenzauer s 86. Prevc je peti (76), Jelar pa 12. (45).

Tekmovanje se bo nadaljevalo v francoskem Courchevelu 10. avgusta.

Danes popoldne so v Hinterzartnu izvedli še tekmo mešanih ekip. Nika Križnar, Peter Prevc, Urša Bogataj in Žiga Jelar so zasedli tretje mesto. Zmagali so Nemci, drugi so bili Japonci.

