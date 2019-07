Slovenska mešana ekipa tretja v Hinterzartnu

Peter Prevc in sotekmovalci Nika Križnar, Urša Bogataj ter Žiga Jelar so na tekmi mešanih ekip v Hinterzartnu zasedli tretje mesto.

Peter Prevc in sotekmovalci Nika Križnar, Urša Bogataj ter Žiga Jelar so na tekmi mešanih ekip v Hinterzartnu zasedli tretje mesto. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Slovenska mešana skakalna ekipa, ki so jo sestavljali Nika Križnar, Peter Prevc, Urša Bogataj in Žiga Jelar je na tekmi za poletno veliko nagrado v Hinterzartnu v Nemčiji zasedla tretje mesto.

Smučarji skakalci in skakalke so se prvič v tem poletju zbrali na istem prizorišču, kar je bila tudi priložnost za novo tekmo mešanih parov. Slovenska zasedba je bila enaka, kot na tekmi svetovnega prvenstva v Seefeldu v Avstriji letos, torej Nika Križnar, Urša Bogataj, Peter Prevc in Žiga Jelar.

Križnarjeva in Prevc dobro odprla tekmo

Križnarjeva je sijajno odprla tekmo, s 104 metri in lepimi ocenami je s 119,6 točkami naše popeljala na prvo mesto pred Nemčijo in Avstrijo. Odlično je nato skočil tudi Prevc in z enako daljavo Slovence obdržal na prvem mestu. Z 245,0 točkami so imeli 3,4 točke prednosti pred Nemčijo, tretja je bila Japonska.

Kot tretja je skočila Bogatajeva, tudi njenih 95,5 metrov je v spremenljivih razmerah pomenilo dovolj za vodstvo po treh skupinah. S 355,0 točkami so imeli 4,3 točke naskoka pred Nemčijo, tretja je bila še vedno Japonska. Jelar je v četrti skupini skočil 100 metrov, 471,8 točk pa je bilo dovolj za drugo mesto po prvi seriji. Richard Freitag je namreč pristal pri 104,5 metrih, Nemci pa so na vrhu imeli 473,9 točk.

Nika Križnar je s prvim skokom Slovenijo popeljala na prvo mesto. Foto: Sportida

Na koncu zaostali za Nemčijo in Japonsko

Finalno serijo je Križnarjeva odprla s 101 metrom, a doskok ni prinesel visokih ocen, naši pa so s 582,1 točkami še naprej zasedali drugo mesto, Nemčija jih je imela 586,9. Tretja je bila še naprej Japonska, a je zaostajala že slabih dvajset točk. Prevc je v drugi seriji skočil odličnih 106,5 metrov, visoke ocene pa so naše zadržale na drugem mestu s 710,3 točkami, 6,3 točke za Nemčijo.

Bogatajevi v dolgi seriji tretje skupine ni uspel najdaljši skok, pristala je pri 98,5 metrih, 819,1 točk pa je bilo še vedno dovolj za zanesljivo drugo mesto - še več, Bogatajeva je zaostanek za Nemčijo zmanjšala na vsega 2,7 točke, Japonska je zaostajala deset točk. Jelarju, kot našemu zadnjemu, ni uspel napad na vrh, s 96 metri je žal izgubil eno mesto, Slovenija pa je z 927,7 točkami zasedla končno tretje mesto, potem ko jo je prehitela Japonska.

Zmagala je Nemčija z veliko prednostjo, zbrala je 947,8 točk. Japonska je na drugem mestu imela 932,3 točk. To so druge stopničke za Slovenijo v Hinterzartnu na mešani tekmi, naši so bili drugi pred šestimi leti na zadnji tovrstni tekmi na tem prizorišču.

Ob 18.30 uri bo na sporedu še posamična tekma smučarjev skakalcev.

Preberite še: