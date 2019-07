Skakalce pozimi čaka novost, Rusom zelena luč

Štiri mesece pred začetkom nove sezone smučarskih skokov najvišje ravni so razjasnjena še zadnja vprašanja o prizorišču tekem. Pri Fis so v ponedeljek potrdili, da bo posamični februarski preizkušnji (21., 22. februar) gostil romunski Rasnov.

Prvotno je bilo mišljeno, da se bodo skakalci v tem terminu borili v ZDA, po 20 letih naj bi se vrnili v Iron Mountain, a so vodilni junija to zamisel ovrgli. Zdaj so gostiteljstvo dodelili Rasnovu, ki tekem v smučarskih skokih v svetovnem pokalu še ni gostil, tako da se bodo točke za seštevek na najvišji ravni tam delile prvič. So pa Romuni tam že organizirali celinski pokal in svetovno mladinsko prvenstvo ter svetovni pokal za ženske. Tekma bo na skakalnici HS 97.

Našli skupen jezik

V zraku je viselo tudi vprašanje, kaj bo z decembrskim koncem tedna (7., 8. december). Na koledarju je bil zapisan Nižni Tagil, a so morali ruski organizatorji zagotoviti, da bodo izpolnili nekatere zahteve Fis. Rusi naj bi jih izpolnili, tako da prizorišče ostaja med postajami svetovnega pokala.

Skupno zmago bo branil Rjoju Kobajaši. Foto: Sportida

V tem koledarju je za novo sezono predvidenih 36 tekem, od tega šest ekipnih. Vse skupaj se bo še tretjič zapored začelo v poljski Visli 23. novembra. Zadnja tekma svetovnega pokala bo 15. marca, v nasprotju s tradicijo, na Norveškem v Vikersundu v sklopu turneje Raw-Air, ko bo znan lastnik velikega kristalnega globusa. Skupno zmago bo branil Japonec Rjoju Kobajaši.

Spored svetovnega pokala 2019/2020: 23.–24. 11.: Visla (ekipa, posamična tekma)

30. 11.–1. 12.: Ruka

7.–8. 12.: Nižni Tagil

14.–15. 12.: Klingental (ekipna, posamična tekma)

21.–22. 12.: Engelberg

29. 12.–6. 1.: novoletna turneja (Oberstdorf, Ga-Pa, Innsbruck, Bischofshofen)

11.–12. 1.: Predazzo

18.–19. 1.: Titisee-Neustadt (Titisee-Neustadt 5)

25.–26. 1.: Zakopane (ekipna, posamična)

1.–2. 2.: Sapporo

8.–9. 2.: Willingen (Willingen 5)

15.–16. 2.: Bad Mitterndorf (poleti)

21.–22. 2.: Rasnov (posamični tekmi)

29. 2.–1. 3.: Lahti (ekipna, posamična tekma)

7.–8. 3.: turneja Raw-air – Oslo (ekipna, posamična tekma)

10. 3.: turneja Raw-air – Lillehammer

12. 3.: turneja Raw-air – Trondheim

14.–15. 3.: turneja Raw-air – Vikersund (ekipna, posamična tekma)

V Planico po koncu svetovnega pokala

Vrhunec, svetovno prvenstvo v poletih, bo v Planici, ki je sicer tradicionalno zadnje prizorišče svetovnega pokala, po koncu sezone, med 19. in 22. marcem.

Vrhunec sezone prihaja po koncu svetovnega pokala, ko bo Planica med 20. in 22. marcem gostila svetovno prvenstvo v poletih. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Spored svetovnega prvenstva v poletih 2019/2020 (Planica) 20. 3. 2020 – 1. in 2. serija

21. 3. 2020 – 3. in 4. serija

22. 3. 2020 – ekipna tekma

Naslednja postaja Hinterzarten

Konec preteklega tedna so smučarji skakalci opravili s prvo poletno veliko nagrado v Wisli. Timi Zajc je potrdil dobro pripravljenost in na posamični tekmi ugnal vso konkurenco, na ekipni pa v družbi s Petrom Prevcem, Tilnom Bartolom in Anžetom Laniškom stopil na drugo stopnico zmagovalnega odra.

Peter Prevc bo sodeloval tudi na drugi postaji poletne velike nagrade v Hinterzartnu konec tedna. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Karavana se zdaj seli v Hinterzarten, kjer bodo kratko sezono poletne nagrade začele tudi skakalke. Oboje čakata posamična tekma in mešana ekipna tekma. Moški tabor bodo v Nemčiji sestavljali Peter Prevc, Žiga Jelar in Rok Justin, preostali del ekipe ima teden odmora.



