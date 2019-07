Po težki poškodbi je nazaj: brez vas bi bila moja zgodba morda drugačna

Ko sem se naslednji dan po poškodbi odločila, da bom prve skoke naredila nekje okrog avgusta, se mi je to zdelo še daleč...sedaj sem tukaj in pripravljena.💪🤓 V prvi vrsti bi se rada zahvalila trenerju Zoranu, ki mi je stal ob strani od prve do zadnje ure povratka. Hvala ortopedu dr. Mateju Drobniču, fizioterapevtu Urbanu Komacu, kineziologu Anžetu Zupanu, psihologinji Mariji Molan, ekipi Terme Čatež, Fakulteti za šport in domačemu klubu SSK Žiri. Velika hvala družini in prijateljem za podporo. Brez vseh vas in še koga, ki ga morda nisem poimensko omenila, bi bila danes moja zgodba povsem drugačnga, tako pa sem ponovno tam, kjer se počutim kot celoto. Za konec pa hvala ekipi, ki so me danes počakali in naredili prve 3 skoke še dodatno posebne.🍀 . #skijumping #goals #firstjumps

