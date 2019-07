Slabe novice za Norvežane, nekdanji svetovni rekorder že končal sezono

Skakalna karavana je te dni zbrana na Poljskem, kjer se bo v Wisli z ekipno tekmo danes začela najvišja raven tekmovanj poletne sezone. Tam ne bo Norvežana Andersa Fannemela, ki je na četrtkovem treningu skočil daleč, 140 metrov, a po pristanku padel in si poškodoval koleno. V petek je odpotoval v domovino na podrobnejše zdravniške preglede, ki so pokazali težjo poškodbo.

Nekdanji svetovni rekorder (251,5 metra) si je poškodoval sprednjo križno vez in meniskus. 28-letnika tako najprej čaka operativni poseg, nato pa dolgotrajno okrevanje, ki so ga po prvih napovedih ocenili na devet mesecev. Za Fannemela se je tako sezona končala, še preden se je sploh začela.

Usodni padec Andersa Fannemela:

Video from the landing today where Anders Fannemel injured his knee. We’re still waiting for the final results of today’s scan’s at thr hospital. Best wishes Anders ❤️ pic.twitter.com/YIGa85wXXb