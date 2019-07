V Kranju zmagal Timi Zajc: Rezultat je morda kar malce predober

Kranj je že enajstič zapored gostil odprtje nove sezone smučarjev skakalcev. Na prvi tekmi celinskega pokala je nastopilo tudi 12 Slovencev, v konkurenci 56 skakalcev pa se jih je do točk prebilo kar 11, edini, ki mu ni uspelo, je bil Ernest Prišlič, saj je bil diskvalificiran.

Po prvi seriji, kjer je prevladoval močan veter v hrbet, je vodil Japonec Keiči Sato s 108 metri ter 146,8 točke. Pol točke je zaostajal Rus Jevgenij Klimov s 105 metri, tretji je bil Nemec Pius Paschke s 107 metri ter 144,5 točke. Od Slovencev je bil najboljši Rok Justin s 105 metri in 142,3 točke na petem mestu, tik za njim sta bila Cene Prevc z enako daljavo in 141,9 točke ter Timi Zajc s 103 metri ter 141,8 točke. Žiga Jelar je bil deveti, Tilen Bartol 11., Jernej Presečnik 12., Peter Prevc 14., Anže Lanišek 16., Anže Semenič 19., Domen Prevc 26. in Tjaš Grilc 27.

Zajc: Dobil sem potrdilo, in to je dobro

Zajca je rezultat kar malce presenetil. Foto: Grega Valančič/Sportida V finalni seriji smo v boju za najvišja mesta najprej videli zelo dober skok Petra Prevca, ki je pristal pri 106 metrih, z 287,4 točke pa je pridobil veliko mest, na koncu so ga prehiteli le štirje tekmovalci. Od rojakov le Zajc, ki je s 107 metri in 294,4 točke postavil tako visoko letvico, da mu jo je uspelo ujeti in izenačiti le Klimovu, ki je pristal pri 105 metrih.

"Rezultat je morda kar malce predober glede na pričakovanja pred tekmo. Letos poleti si želim veliko manj tekem, a kot bodo rekli trenerji, tako bo. Sem v formi, na tekmi sem prikazal kar dobre skoke. Jasno, da na tekmo ne grem, da bom 20. ali 25., vedno greš po najboljši rezultat, in to mi je danes uspelo. Dobil sem potrdilo, in to je dobro," je bil po zmagi vesel Zajc. To je bila prva zmaga za oba skakalca v Kranju, na tretjem mestu je s 104 metri v finalu končal Paschke, ki je zbral 290,2 točke.

Bertoncelj: Rezultati so bili solidni

Med deseterico so od naših končali še Jelar na osmem, Justin na devetem in Bartol na desetem mestu, Cene Prevc in Jernej Presečnik sta končala na 11. in 12. mestu. Lanišek je bil 17., Domen Prevc 24., Semenič 25., Grilc pa 29. Slednji jutri, tako kot Prišlič, ne bo skakal, priložnost bosta dobila Jaka Hvala in Lovro Kos.

Foto: Vid Ponikvar

"Danes so bili rezultati solidni, v tehniki pa so bile rezerve, to ni bilo tako kot na treningu. Danes je bil glavni cilj, da poskusijo realizirati skoke s treninga. Timi in Peter sta si bila v drugi seriji podobna, preostali pa imajo še nekaj rezerve in upam, da bo jutri še bolje," je povedal glavni trener Gorazd Bretoncelj po koncu uvodne tekme sezone.