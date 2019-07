Pri Petru Prevcu ugotovili vzrok, pri Damjanu sprememba

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V petek in soboto bo skakalnica v Kranju spet prizorišče začetka poletne sezone v smučarskih skokih. Dvanajst slovenskih skakalcev se bo predstavilo ljubiteljem skokov, organizator pa na obeh tekmah celinskega pokala pričakuje tekmovalce iz 13 držav.

Sedem članov bo iz A-članske in mlade reprezentance: Tilen Bartol, Žiga Jelar, Anže Lanišek, Domen Prevc, Peter Prevc, Anže Semenič in Timi Zajc, ob njih pa še Rok Justin, Tjaš Grilc, Jernej Presečnik, Cene Prevc in Ernest Prišlič.

Glavni trener A-reprezentance, Gorazd Bertoncelj, bi rad, da fantje realizirajo stvari, ki jih delajo na treningih, in se osredotočijo na tehniko. "Čeprav tekma ne bo prvo-, ampak le drugoligaška, želim, da imajo fantje na tekmi pravi pristop," poudarja Bertoncelj.

Peter Prevc se manj lovi, Timi najbolj konstanten

Osrednji slovenski skakalci so s skoki na napravah začeli v drugi polovici maja. Opravili so približno 150 skokov.

Zdravstvenih preglavic (z izjemo pri Boru Pavlovčiču) ni bilo: "Bor ima težave s hrbtom. Mislim, da se bo v naslednjem tednu uredilo. Da bo dobil blokado in bo lahko normalno treniral. Težave ima že od pretekle zime, proti koncu je izpustil nekaj tekem. V začetku priprav konec aprila so se pojavile težave, od takrat je v zdravniški oskrbi in dela preventivne vaje. Ni pa še pravi."

Timi Zajc je od slovenskih skakalcev najbolj stabilen. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ljubitelje skokov zagotovo zanima, kako je s slovenskim šampionom Petrom Prevcem, ki je lani zaradi težav z gležnjem praktično v celoti izpustil pripravljalno obdobje. "Nihanja na skakalnici so še. Nekaj treningov je dobro realiziral. Dobro je skakal. Manj se lovi. Kakšen trening se še prikaže v slabši luči. Dobrodošlo je, da smo ugotovili, kdaj pride do slabše in kdaj do boljše realizacije. Upamo, da smo naštudirali, kako dozirati treninge," poudarja Bertoncelj.

Najbolj konstantne skoke kaže v zadnji sezoni najboljši Timi Zajc: "Celotno pripravljalno obdobje je najbolj stabilen na skakalnici. Ima še kar nekaj rezerv, za zdaj pa smo z njegovo formo zadovoljni."

Damjan bo tehnične treninge opravljal z B-ekipo

Pozitivno je tudi dejstvo, da je pri Domnu Prevcu osredotočenost boljša, kar je tudi sam izpostavil kot enega izmed njegovih ciljev za novo sezono.

Jernej Damjan se vrača na pot izpred dveh sezon. Foto: Vid Ponikvar

Naš najbolj izkušeni skakalec, Jernej Damjan, v Kranju še ne bo skakal in ima, kot smo že vajeni, nekoliko drugačen način priprav za zimo. Letos se je z Bertoncljem odločil za eno spremembo: "Tehnični del bo opravil z B-reprezentanco. Tako smo se dogovorili. Skupaj s trenerjem Igorjem Medvedom bosta več stvari rešila. Lani sva imela nekoliko različne poglede in eno leto je hitro naokoli. Dogovorila sva se, da je to najboljše za obojestransko korist. Jernej je z Medvedom dobro sodeloval že pred dvema letoma, ko je imel nato dobro sezono. Lanska ni bila, zato smo se odločili, da poskusimo drugače."