Velike težave v nemškem taboru, polovica ekipe na stranskem tiru

Po Ramoni Straub in Anni Rupprecht ima težave tudi tretja nemška smučarska skakalka Carina Vogt, ki si je strgala križne vezi v desnem kolenu in je sezona zanjo že končana.

Dvakratna svetovna prvakinja v letih 2015 in 2017 ter olimpijska prvakinja iz Sočija 2014 je na družbenem omrežju sporočila, da je na ponedeljkovem treningu v Stamsu padla. Pregled je pokazal, da ima Carina Vogt strgano križno vez, kar pomeni, da v sezoni 2019/2020 ne bo skakala.

V tem tednu so iz nemškega tabora sporočili, da ima težave tudi Anna Rupprecht. 22-letna skakalka si je prav tako poškodovala koleno, s skakalnic pa bo odsotna vsaj pol leta.

Še vedno pa ni znano tudi, kdaj se bo v pogon vrnila Ramona Straub, ki se je marca resneje poškodovala na premierni ženski Raw Air turneji v Oslu na znamenitem Holmenkollnu.

Glavni trener Andreas Bauer ima tako v ekipi zdaj le trojico: Katharino Althaus, Juliane Seyfarth in Svenjo Wuerth.

A Nemci nimajo težav le pri dekletih, tudi nekateri moški skakalci so namreč na stranskem tiru. Andreas Wellinger se je pridružil Davidu Sieglu in Severinu Freundu na bolniški odsotnosti, potem ko si je na treningu v Hinzenbachu strgal križne vezi in že prestal operacijo.