Slovenski orel bo v domačem Kranju potegnil črto pod kariero

Skakalnica pod Šmarjetno goro v Kranju bo v petek in soboto, 5. in 6. julija, prizorišče tekme poletnega celinskega pokala pod okriljem Mednarodne smučarske zveze. Na skakalnici se bo prvič v novi sezoni predstavilo 12 slovenskih orlov, pričakujejo pa še tekmovalce iz 13 držav. Domači skakalec Nejc Dežman bo na skakalnici Bauhenk sklenil kariero.

"Po 21 letih ukvarjanja s smučarskimi skoki se poslavljam od svoje tekmovalne poti. Odločitev o koncu kariere zagotovo ni bila lahka, saj mi skoki pomenijo veliko in sem vse moči usmerjal le v en cilj. Zdaj pa je napočil čas, da se podam novim izzivom naproti. V tekmovalni karieri sem imel obilo lepih trenutkov, ki mi bodo ostali v lepem spominu," je sledilcem na Facebooku sporočil 26-letni Dežman.

Pri tem se je Dežman zahvalil vsem podpornikom in trenerjem, ki so ga podpirali in usmerjali na športni poti. "Posebna zahvala gre seveda družini, brez katere bi se težko prebil skozi težka obdobja v karieri," je dodal in povabil navijače, da ga pridejo pozdravit v Kranj.

Na novico o koncu tekmovalne poti so se z zapisom na spletni strani odzvali v Dežmanovem matičnem klubu SK Triglav Kranj: "Nejc Dežman, ponosni smo, da si zastopal barve našega kluba, želimo ti veliko uspešnih projektov na novi življenjski poti in hvala za vse lepe trenutke, ki si nam jih kazal na skakalnicah."

Dežman je bil prvi Slovenec, ki se je lahko pohvalil z nazivom mladinskega svetovnega prvaka. To je postal leta 2012 na svetovnem prvenstvu v turškem Erzerumu v posamični konkurenci. Slavil pa je pred še enim Slovencem, Jaka Hvala je bil namreč drugi. Hvala si je takrat srebro razdelil s Poljakom Aleksandrom Zniszczolom.

Veselil se je tudi dvakratnih stopničk na ekipnih tekmah svetovnega pokala. Najboljšo posamično uvrstitev kariere je dosegel v sicer okrnjeni konkurenci na tekmah svetovnega pokala v Sapporu na Japonskem 25. in 26. januarja 2014, ko je bil sedmi in deveti.

Na tekmah celinskega pokala je devetnajstkrat stal na stopničkah, od tega kar sedemkrat na najvišji. Prvo zmago v celinskem pokalu je dosegel prav na skakalnici v Kranju na poletni tekmi 7. julija 2013.

Preberite še: