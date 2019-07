Bolezen prekrižala načrte Domnu Prevcu in Semeniču

"Rezultati so solidni, v tehniki so bile rezerve, ni bilo tako kot na treningih. Glavni cilj je bila realizacija skokov s treninga," je glavni trener slovenske skakalne reprezentance Gorazd Bertoncelj govoril po Kranju, kjer sta bili v začetku julija temi celinskega pokala, na njih pa se je z zmago in drugim mestom najbolje izkazal naš osrednji adut pretekle zime Timi Zajc.

Z novo sezono so prišle tudi novosti pri treningu. Prvi mož stroke fante še bolj pozna in ve, kako je vse skupaj v svetovnem pokalu: "Pozna se napredek. Nismo začeli z ničle, ampak končali z lansko sezono in to nadgrajujemo na treningih. Imamo pet ali šest konstantno dobrih tekmovalcev, ki so izenačeni, kar je dobro za interno klimo in rivalstvo v ekipi. Eni se bolje odzivajo, eni slabše, a tako je. Zaenkrat smo s posamezniki zadovoljni."

V Vislo na tekmo grand prixa potujejo Timi Zajc, Peter Prevc, Anže Lanišek, Žiga Jelar in Tilen Bartol

Letos pohiteli z velikimi skakalnicami

Od petka do nedelje bodo slovenski skakalci nastopili na prvi tekmi poletnega grand prixa v Visli. Razlika v primerjavi z lanskim časom je v tem, da so slovenski orli v Planici že skakali tudi na večji napravi. "Lansko sezono je bil prvi tak skok šele v Visli, letos pa smo malo pohiteli. Poskušali smo bolj poenostaviti trening in manj 'komplicirati'," poudarja Bertoncelj.

Timi Zajc bo v Visli prvi slovenski adut. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Lani je bila Slovenija na ekipni tekmi četrta in za več kot 50 točk zaostala za tretjo Norveško. Prepričljivo so bili prvi gostitelji Poljaki. Na posamični preizkušnji je imel pozitivno oceno le Zajc na devetem mestu. Do točk sta sicer prišla še Bor Pavlovčič in Anže Lanišek - osvojila 26. oziroma 30. mesto.

V Vislo le peterica

"Želja je, da se pokažemo kot resna ekipa, na katero je treba računati tudi v zimski sezoni. Na ekipni tekmi je želja, da se vmešamo v boj za stopničke, na posamični pa uvrstitve med deseterico, šesterico ali kaj višje," pa o ciljih pred prvo tekmo poletne velike nagrade pravi glavni trener.

Tudi Anže Semenič je zbolel. Foto: Getty Images

V Vislo bo Bertoncelj odpeljal le pet skakalcev, namesto sedmih, kolikor ima naša reprezentanco kvoto. Domen Prevc je prejšnji teden zaradi bolezni izgubil preveč moči, zdaj pa je le-ta prekrižala načrte še Anžetu Semeniču. Tako na Poljsko potujejo Zajc, Peter Prevc, Lanišek, Tilen Bartol in Žiga Jelar.