Zajc poudaril, da je bila zmaga ukradena

Po poznopopoldanski petkovi tekmi je danes Kranj že zgodaj dopoldne z začetkom ob 9.30 gostil še drugo letošnjo tekmo celinskega pokala. Od slovenskih skakalcev so brez točk ostali le Domen Prevc na 44. mestu ter Jaka Hvala in Lovro Kos, ki sta danes dobila priložnost namesto Ernesta Prišliča in Tjaša Grilca, zasedla pa sta 38. in 46. mesto.

Odlično je v tokrat vzgonskem vetru v prvi seriji skočil Timi Zajc, ki je novo zmago napovedal s 112,5 metra. Najbolj se mu je približal včerajšnji sozmagovalec, Jevgenij Klimov iz Rusije, ki je s 112 metri zasedal drugo mesto, tretji pa je bil s 109 metri še en domačin Tilen Bartol. Med deseterico so bili še Cene Prevc na 7. mestu, Žiga Jelar na 9. mestu in Anže Lanišek na 10. mestu. Naj daljavo prve serije je s 114,5 metra postavil Anže Semenič, ki pa je brez doskoka v telemark zasedal 12. mesto. Tik za njim sta bila Peter Prevc in Rok Justin, Jernej Presečnik pa je zasedal 24. mesto.

Jevgenij Klimov (desno) je na drugi tekmi sam stal na najvišji stopnički odra za zmagovalce. Foto: Matic Ritonja/Sportida

V finalni seriji, ki so jo nekajkrat prekinili zaradi neenakovrednih vetrovnih razmer, smo videli najprej odličen skok Petra Prevca, ki je s 115 metri napredoval na končno 7. mesto. Boj za zmago je napovedal Bartol s 105,5 metra, a sta bila zadnja tekmovalca še boljše. Bartola so po tekmi na meritvah opreme diskvalificirali, tako da se je na tretje mesto povzpel Nemec Pius Paschke.

"Danes je bila zmaga ukradena, Klimov je imel preprosto toliko boljše razmere, da je moral zmagati"

Klimov je s skokom sezone, dolgim 116 metrov, vrgel rokavico Zajcu. Štajerski skakalec je odgovoril s 105,5 metra, kar je bilo le malo premalo za drugo zmago v Kranju letos.

"O skokih ne bi govoril veliko, sem v zelo dobri formi. Danes je bila zmaga ukradena, Klimov je imel preprosto toliko boljše razmere, da je moral zmagati. Danes so mi razmere ukradle zmago, s tem pa se je treba sprijazniti. Vem, da sem v dobri formi in da bi danes lahko zmagal za več kot deset točk, a je šele julij, do marca pa je še dolga. Včerajšnjo tekmo bi ocenil z oceno devet, danes pa bi dal po drugi seriji in slabših razmerah oceno štiri," je bil po tekmi malce razočaran Zajc. Lanišek je končal na 10. mestu, Jelar je bil 12., Cene Prevc 16., Semenič 17., Presečnik 18. in Justin 21.

Timi je imel v prvi seriji najboljši dosežek. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Gorazd Bertoncelj, glavni trener naše reprezentance, je po tekmi povedal: "Timi je obakrat skočil zelo solidno. V finalu je imel malce smole z vetrom. Vetrna izravnava je morda pokazala malce premalo razlike med njim in Klimovom, a pomembno je, da smo zadovoljni z ravnijo skakanja in pripravljenostjo. V prihodnjem tednu bomo opravili priprave na veliki skakalnici v Planici. Malce več časa bomo posvetili fazi leta, nato pa nas že kmalu čaka poletna velika nagrada v Wisli."

Celinski pokal se bo prihodnji teden nadaljeval v Šučinsku v Kazahstanu.