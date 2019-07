Čustveno slovo: s solznimi je še zadnjič skočil v karieri, ki se je končala hitro #video

Petkov skok v Kranju po tekmi celinskega pokala je bil za Nejca Dežmana zadnji v karieri. Zaključil jo je pri vsega 26-letih. Pohvali se lahko, da je leta 2012 kot prvi Slovenec postal mladinski svetovni prvak. Erzurum v Turčiji je bil njegov srečen kraj. Njegovi najboljši uvrstitvi v svetovnem pokalu sta bili sedmo in deveto mesto v Saporu na Japonskem. Deveti je bil tudi v Kuopiu in 4. februarja 2018 v Willingenu. Zdaj bi rad zaključil študij, nato pa bo videl, v katero smer ga bo peljala nova pot. Prepričan pa je, da se je prav odločil, da je skakalne smuči postavil v kot.

Zadnji skok Nejca Dežmana

Kako je bilo pred zadnjim skokom, ko ste spodaj gledali fante in vaš motor, ki je bil precej glasen?

Motor sem slišal, ko sem bil na rampi in sem si rekel: "Ne mi mrzlega v blokado navijati." (smeh, op. a.). Sicer pa sem bolj nervozen kot za katerokoli tekmo, na kateri sem skakal.

Ali so se noge zatresle pred zadnjim skokom?

Niti ne. Malce sem dobil solzne oči. Pred pristankom sem začutil, da se nekoliko tresem.

Ali je prehitro konec vaše skakalne poti?

Kaj pa vem … Če gledamo po letih, lahko vidimo, da je do Noriakija Kasaija (47 let, op. a.) še daleč, po drugi strani pa sem dal veliko skozi. Odločitev o koncu kariere je bila kar nekaj časa v zraku. Mislim, da sem pravilno odločil.

"Nenehno sem govoril, da je bil hrbet v redu, vendar pri vrhunskem športu hitro čutiš, da nekaj ni tako, kot bi moralo biti. Poleg tega je v skokih težko, če nisi v svetovnem pokalu med prvimi dvajsetimi. Težko preživiš." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kaj je bil razlog, da ste se odločili za ta korak? Poškodba hrbta?

Nenehno sem govoril, da je bil hrbet v redu, vendar pri vrhunskem športu hitro čutiš, da nekaj ni tako, kot bi moralo biti. Poleg tega je v skokih težko, če nisi v svetovnem pokalu med prvimi dvajsetimi. Težko preživiš. Glede na to, da sva s Katjo v svojem stanovanju, imava določene stroške. Nekaj prihodka je treba imeti.

Ona že dela v kozmetiki …

Ona dela, potem pa grdo gleda, če nič denarja ne prinesem domov (smeh, op. a.).

Ali ste zadovoljni s kariero?

Mislim, da moram biti. Konec koncev so uvrstitve, ki sem jih zabeležil, dosti lepe. Lahko bi bila še kakšna več, a bi bil lahko tudi precej slabši, zato moram biti zadovoljen.

Kaj je povedal po zadnjem skoku

Ali je bilo kaj cmoka v grlu, ko ste naznanili odločitev?

Večer, ko sem se odločil, je bilo najtežje. Ko sem doma in na treningu povedal za mojo odločitev, sem dobil solzne oči. Do 11. ure včeraj je bilo v redu, nato pa se je začelo stopnjevati. Ko sem se na rampo usedel, mi je bilo spet dobro, ker sem vedel, kaj moram narediti.

V katero smer vas zdaj vleče?

Prav točno še ne vem, kaj bom počel. Najprej bom skušal zaključiti s študijem. Pred mano je še eno leto in diploma.

V družbi skakalnih prijateljev, ki so ga pričakali v izteku skakalnice v Kranju. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Glede na to, da imate na sebi kolesarski dres, je to zdaj postal trend, da skakalci po vzoru Primoža Rogliča kolesarite?

Niti ne, vsaj pri meni ne. Oba moja dedka sta bila na kolesu, stric je treniral kolesarstvo. Tudi sam sem se od majhnega rad vozil s kolesom. Zdaj bom skušal to nadoknaditi. Zagotovo pa grem bolj z veseljem na kolo in si rečem, da bom skočil kot Roglič (smeh, op. a.).