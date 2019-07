Bjoern Einar Romoeren se bojuje z zahrbtno boleznijo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Romoeren se je danes odločil javnosti razkriti, da se bojuje z rakom. V objavi, ki ji je dodal ključnik #fuckcancer, je zapisal: "Spomladi sem izvedel zelo hudo novico, da imam tumor v hrbtenici. Tako jaz kot moja družina smo v zelo težkem položaju."

Skakalni šampion je še dodal, da je že začel zdravljenje. "Zdaj sem začel zdravljenje in odločen sem, da bom preživel. Vem, da so pred menoj dolgi in težki časi, a ta boj bom dobil," je odločno zapisal norveški skakalec.

Nadaljeval je, da nima težav govoriti o raku. "A trenutno imam izjemno malo energije in veliko fizično izjemno napornih dni. Zato ne bi želel vsega svojega časa namenjati pogovorom o raku, ampak bi raje energijo hranil za zdravljenje, da bom čim prej ozdravel. To pomeni, da ta teden ne bom dajal nobenih intervjujev, o bolezni sem podrobneje spregovoril le za norveški časnik Se und Hoer, pogovor pa bo izšel ta teden," je še sporočil Romoeren.

Nekdanji svetovni rekorder in zmagovalec osmih tekem svetovnega pokala, ki ima tudi bronasto olimpijsko kolajno iz Torina 2006 ter tri kolajne s svetovnih prvenstev ter štiri s SP v poletih, vse je osvojil z ekipo, je zdaj marketinški direktor norveških skakalcev pri norveški smučarski zvezi in z ženo in hčerko živi v Oslu.