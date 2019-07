Rogljeva na Poljskem dvakrat zmagala in postala rekorderka

Na sobotni tekmi je bila Rogljeva zelo prepričljiva, saj je s 97,5 in 105,5 metra (rekord skakalnice) in skupno 236,6 točkami za skoraj dvajset točk ugnala vse tekmice. Drugouvrščena Čehinja Karolina Indračkova je s 95 in 108,5 metra zbrala 218,3 točk, v finalnem skoku pa je padla. Podobno kot Japonka Yuka Seto pri 105,5 metra v prvi seriji, v finalu je skočila 93 metrov, 202,6 točke pa je zadostovalo za tretje mesto.

Pia Mazi je zasedla 10. mesto, Lara Logar je bila 18., Silva Verbič 21., Jerneja Repinc Zupančič 23., tik za njo je končala Nika Vetrih, Katja Markuta pa je zasedla 26. mesto.

S tretjega na prvo

Na današnji drugi tekmi je Rogljeva z 88 metri v prvi seriji zasedala tretje mesto, v finalu pa je s 96,5 metra in 210,7 točke znova skočila na sam vrh. Druga je bila znova Indračkova s 96 in 95,5 metra ter 209,3 točke, vodilna po prvi seriji, Setova, pa je v finalu padla pri 98,5 metra in je ob meter krajšem skoku v prvi seriji na koncu zbrala 197,2 točk. Mazijeva je bila tokrat osma, Logarjeva 15., Verbičeva 19., Vetrihova 23., Repinc Zupančičeva 26. in Markutova 29.

Sezona se bo nadaljevala že v prihajajočem tednu v kazahstanskem Šučinsku, kjer bosta na sporedu tudi tekmi celinskega pokala, poletna velika nagrada pa se bo začela konec julija v Hinterzartnu.

