Prevc dobro "komunicira" z gležnjem, Kranjca pa bo treba malce umiriti #video

Peto in sedmo mesto ter obakrat boljša druga skoka. To je bila bilanca Petra Prevca na uvodnih dveh tekmah celinskega pokala v Kranju: "Videlo se je, da nimam veliko tekem. Da jih potrebujem, kakor tudi mirnost. Lansko zimo sem potreboval precej časa, da sem se s tekmami 'sprijaznil'. Zdaj bom šel na čim več tekem."

V povprečju je kar zelo zadovoljen

Lansko pripravljalno obdobje je praktično v celoti izpustil, ker je imel velike težave z gležnjem. Zaradi tega zima ni bila takšna, kot si je želel in kot je načrtoval. In kako je zdaj? "V povprečju sem zelo zadovoljen. Pojavi se kakšen dan, ko je malo krize. Nato vzamemo dan počitka in za konec tedna potegnem. Če si vzamem kakšen dan prosto, lažje razmislim, zakaj se je nekaj zgodilo in kaj moram spremeniti. Pozna se, da sem bil lani zelo malo aktiven in da sem v tem času postal star," je odgovoril Prevc.

"V povprečju sem kar zelo zadovoljen. Pojavi se kakšen dan, ko je malo krize. Nato vzamemo dan počitka in za konec tedna potegnem. Če si vzamem kakšen dan prosto, lažje razmislim, zakaj se je nekaj zgodilo in kaj moram spremeniti." Foto: Matic Ritonja/Sportida

Dobrodošlo je, da je z njegovim gležnjem zdaj v redu. "Dobro komunicirava. Lepo ga pripravim, da opravlja svojo nalogo, kot mora."

Na vprašanje, ali ga kdaj spomni na pretekle težave, je odvrnil: "Vsakič, ko ga začnem raztegovati, me spomni. Vem, kako ga spraviti v optimalno gibljivost."

Vesel, da ima Kranjec toliko idej

V letošnjem poletju lahko pričakujemo, da bo več na skakalnicah, saj mu tekem primanjkuje, kar smo lahko videli v pretekli zimi. Čez dva tedna bo tako skakal na prvi tekmi poletnega grand prixa v Visli, pa tudi teden pozneje v Hinterzartnu. V zraku naj bi visela le Hakuba.

Edini preostali dopust do začetka sezone bo imel konec julija, nato pa le še delo in delo.

Na dopust še konec julija, nato pa vse do zime delo, delo, delo. Foto: Matic Ritonja/Sportida

V slovenski reprezentanci je nov pomočnik Robert Kranjec, ki pomaga fantom pri dresih, kar je v pretekli sezoni počel Francoz Fred Zoz. S Petrom sta v navezi. "Zdaj ga bo treba malce umiriti. Ima veliko idej, veliko stvari je treba preizkusiti," se je zasmejal in nadaljeval: "Dobro je. Zelo resno se je lotil stvari, da že zdaj preizkusimo stvari in tiste, ki ne bodo delovale, odstranimo, tako da se bomo jeseni posvečali le še malenkostim."