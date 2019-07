Zajc po uspehu na Poljskem: Še vedno imam rezerve

Timi Zajc je zmagovalec prve posamične tekme poletne velike nagrade. To je njegova prva zmaga med elito v poletnem delu sezone in druga med elito v karieri.

Timi Zajc je zmagovalec prve posamične tekme poletne velike nagrade. To je njegova prva zmaga med elito v poletnem delu sezone in druga med elito v karieri. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Zmagovalec uvodne posamične tekme poletne velike nagrade je slovenski skakalec Timi Zajc, ki je vso konkurenco ugnal za več kot šest točk in se razveselil premierne zmage med elito v poletnem delu sezone, sicer pa druge v karieri. Na odru za zmagovalce sta se mu na skakalnici Adama Malysza pridružila Poljak Dawid Kubacki in Rus Jevgenij Klimov. Do točk sta z devetim in desetim mestom prišla še dva Slovenca, Tilen Bartol in Peter Prevc.

Potem ko so Slovenci na sobotni ekipni tekmi na prvi postaji poletne velike nagrade v postavi Timi Zajc, Tilen Bartol, Peter Prevc in Anže Lanišek zaostali le za Poljaki, imajo v slovenskem taboru tudi po posamični preizkušnji razlog za zadovoljstvo.

Najboljši varovanec Gorazda Bertonclja v zadnji zimski sezoni Zajc nadaljuje odlične predstave. V Wisli je že v kvalifikacijah končal na prvem mestu, zdaj pa je scenarij ponovil še, ko je šlo zares, in vknjižil premierno zmago na tekmah poletne VN ter drugo v karieri. Februarja je ob debiju na poletih slavil v Oberstdorfu.

Prednost iz prve serije zadržal in povečal

Devetnajstletnik je vodil že po prvi seriji, ko se mu je najbolj približal Jevgenij Klimov, s katerim sta bila bitko že pred tedni na celinskem pokalu v Kranju (eno zmago sta si razdelila, na drugi tekmi je za las slavil Rus).

Med Zajca in Klimova se je vrinil domačin Dawid Kubacki, ki je po prvi seriji zasedal četrto mesto. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Slovenski najstnik je imel po skoku 133,5 metra in visokih sodniških ocenah po polovici tekme 1,8 točke prednosti pred Rusom, ki mu je s 135 metri sicer uspel najdaljši skok tekme, in jo v finalu še povečal.

Pred Zajčevim skokom je po zaslugi odlične finalne predstave vodil četrti iz prve serije, domačin Dawid Kubacki, ki je pristal pri 131 metrih. Skakalec iz Hramš je za zmago potreboval skok, dolg okoli 126 metrov. Skočil je 128,5 metra, kar je bilo dovolj za zanesljivo zmago. Drugega, Kubackega, je ugnal za 6,6 točke, tretjega, Klimova, za dobrih 11.

"Trenutna raven forme je visoka, a imam še rezerve"

Zajc je na prav vseh tekmah letošnje sezone stal na zmagovalnem odru.

"Na tekmi sem res naredil dva dobra skoka, z obema sem bil zadovoljen, sploh prvi pa je bil dober. V drugi seriji nisem točno vedel, ali bo dovolj ali ne. Trenutna raven forme je visoka, a imam še rezerve. Do zime je še nekaj časa in do takrat bo to treba urediti. Ta konec tedna sem vse skoke po metrih naredil zelo izenačene, kar pomeni, da sem še nadgradil konstantnost. V tej smeri moram delati naprej, tako da bom na tekmah v prihodnje naredil po dva konstantna skoka," je bil zadovoljen zmagovalec, ki zdaj odhaja na krajši dopust.

Peter Prevc je zasedel 10. mesto, tik pred njim je bil Tilen Bartol. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Med deseterico še Bartol in Prevc

Od Slovencev sta do točk prišla še Bartol na 9. mestu in Prevc, ki se je zvrstil tik za rojaka. Prevc je ohranil pozicijo iz prve serije, Bartol pa je izgubil tri mesta.

Prekratka za finale sta bila Lanišek (121 metrov) in Žiga Jelar (119), ki sta končala na 36. oziroma 42. mestu. Brez finalnega nastopa je od bolj znanih obrazov ostal drugi skakalec lanske zime Stefan Kraft, ki se mu skok ni posrečil in je zasedel 37. mesto.

Bertoncelj zadovoljen

Glavni trener slovenske reprezentance Bertoncelj je bil vesel odličnega začetka sezone: "Odličen ekipni rezultat. Timi, Tilen in Peter so zelo dobro opravili svojo nalogo. Skoki so bili dobri, če ne celo zelo dobri in s tem smo res zelo zadovoljni. To je neka potrditev, da ekipa dela v pravi smeri, tako strokovni štab kot tekmovalci. Do zime imamo še nekaj časa, treba bo še trdo delati, odpraviti moramo rezerve in pomanjkljivosti." Kljub Zajčevi zmagi se cilji za poletne tekme ne spreminjajo, vsaka med njimi bo prinesla svoj cilj. "Pomembna so posamična tekmovanja in realizacija na tekmi s tehničnega vidika. Končna skupna uvrstitev ni pomembna."

Selitev v Nemčijo

Skakalna karavana se bo zdaj preselila v Nemčijo, kjer jo konec prihodnjega tedna v Hinterzartnu čakajo nove preizkušnje. Skakalci in skakalke bodo tekmovali na posamični in mešani ekipni tekmi.

Rezultati, poletna VN, Wisla, posamična tekma 1. Timi Zajc (133,5 metra, 128,5) – 277,9 točke

2. David Kubacki (128, 131) – 271,3

3. Jevgenij Klimov (135, 124,5) – 266,8

4. Markus Eisenbichler (129,5, 126) – 262,1

5. Piotr Žyla (127, 126,5) – 262

…

9. Tilen Bartol (132,5, 123) – 253,9

10. Peter Prevc (128,122) – 252,6

…

brez finala:

36. Anže Lanišek (121) – 113,3

...

42. Žiga Jelar (119) – 110,2

