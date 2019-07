Slovenski skakalci drugi na ekipni tekmi v Wisli, zmaga domačinom

Poljski smučarski skakalci so zmagovalci ekipne tekme poletne velike nagrade v Wisli na Poljskem. Z drugim mestom so se izkazali Slovenci Timi Zajc, Peter Prevc, Tilen Bartol in Anže Lanišek. Za Poljaki so zaostali 58,4 točke. Na tretjem mestu so končali Norvežani.

Na začetku sezone je najboljšo pripravljenost pokazal Poljak Kamil Stoch, ki je v prvi seriji pristal pri 128,5 metra, v drugi pa pri 134,5 metra.

Od Slovencev se je najbolj izkazal Zajc s skokoma 128 in 129 metrov. Prevc je pristal pri 120 in 128 metrih, Bartol pri 129,5 in 126,5 metra. Lanišek je zbral 121,5 metra in 126 metrov.

To so prve stopničke za Slovenijo na tekmah poletne velike nagrade po Čajkovskem, ko so bili slovenski orli na drugem mestu. V Wisli je bila Slovenija nazadnje na zmagovalnem odru pred tremi leti, prav tako druga, leta 2013 je bila tretja, leta 2012 pa je ugnala vso konkurenco.

"Seveda smo zadovoljni, fantje so prikazali dobre skoke, nivo realizacije ni bil slab"

Po tekmi so bili v našem taboru seveda zadovoljni z razpletom same tekme: "Seveda smo zadovoljni, fantje so prikazali dobre skoke, nivo realizacije ni bil slab. Rezultat na začetku sezone oz. poleti ni v ospredju, veseli pa smo, da smo dobili potrditev, da smo na pravi poti. Pri vseh so še rezerve, poudarek je v tem trenutku na tehnični izvedbi skokov in tako gremo tudi naprej," je povedal Gorazd Bertoncelj, glavni trener naše reprezentance, Tilen Bartol pa je dodal: "Lepo je sezono začeti na tak način. Drugo mesto je lep dosežek, stopničk si vedno vesel. Že včeraj po kvalifikacijah smo videli, da smo zraven, to smo danes potrdili in tako bomo skušali tudi nadaljevati."

Tekma v Wisli je bila prva za poletno veliko nagrado. V nedeljo ob 17.30 bo še posamična preizkušnja.

